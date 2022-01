“Delia Duran entra domani”, urla fuori dal GF Vip/ Lo spoiler: “È tutto un teatro!”

Si prevede una 34esima puntata del Grande Fratello Vip piuttosto movimentata soprattutto perché a varcare la porta rossa in diretta sarà lei: Delia Duran. La moglie di Alex Belli, che lunedì ha annunciato di essersi presa una pausa di riflessione per capire bene i suoi sentimenti nei confronti dell’attore, farà ufficialmente il suo ingresso come concorrente. In Casa i sospetti sul suo arrivo non mancano ma Signorini li ha placati proprio lunedì, parlando di ‘fantascienza’.

Alex Belli: "Ero incaz*ato nero con Delia al GF Vip"/ "Gli autori era tutti preoccupati..."

Gli animi preoccupati, dunque, si sono calmati ma qualcosa oggi li ha definitivamente riaccesi. Fuori dalle mura della Casa, colei che su Instagram si firma ‘La regina di Roma’, è tornata ad urlare col suo megafono, spoilerando ai concorrenti che Delia farà il suo ingresso al GF Vip domani.

Spoilerato l’ingresso di Delia al Grande Fratello Vip: il timore di Soleil

“Domani entra Delia!”, urla la regina di Roma fuori dalla Casa, come testimoniato dal video da lei stessa postato su Instagram. Ma non è l’unico spoiler che regala ai gieffini: “Non si sono lasciati, – annuncia, facendo riferimento a Delia e Alex Belli, commentando poi con tono sarcastico – È tutto un teatro!” Insomma, gieffini ormai avvisati, tanto che in giardino c’è chi ha iniziato a pensare a come sarà con Delia in Casa. La più preoccupata è proprio Soleil che spera che il suo ingresso non crei forti squilibri nel gruppo ora che sembrava essere arrivata una relativa pace. Di certo il tornado Delia invece si abbatterà con tutta la sua forza.

Alex Belli "Con Soleil non c’è niente di sospeso"/ E rivela cosa potrebbe aver dato fastidio a Delia Duran

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello Vip (@gfvipvideo)

LEGGI ANCHE:

Delia Duran/ Alex Belli:"Baci artistici? Dopo la sospensione può fare quello che vuole"

© RIPRODUZIONE RISERVATA