Delia Duran è incinta? “Questo è un argomento molto delicato”/ La moglie di Alex Belli rivela che…

Delia Duran: “mio marito Alex Belli è molto cambiato dopo il Grande Fratello Vip”

Delia Duran è la moglie di Alex Belli. La coppia è stata protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip per il triangolo amoroso con Soleil Sorge. Il loro amore libero è diventato quasi un mantra durante l’ultima edizione vip del reality show di successo di Canale 5 che ha visto la modella e attrice venezuelana passare da spettatrice a concorrente del GF. L’amore per Alex Belli è stato sotto l’occhio delle telecamere per mesi; un amore criticato, ma che i due continuano a vivere alla grande. Il 26 giugno del 2021 si sono sposati a distanza di due anni dal loro primo incontro, anche se il matrimonio non è stato ufficiale. La stessa modella venezuelana, infatti, ha precisato: “ci siamo scambiati delle promesse sulla parola”.

Nel loro “matrimonio” ci sono stati diversi intrusi, tra cui la bella Soleil Sorge a cui il marito si è molto avvicinato durante la sua esperienza nella casa del GFVIP! Un’amicizia speciale che ha messo a dura prova il loro amore, anche se i due hanno recuperato alla grande ed oggi sono più innamorati che mai. “Alex è cambiato, è maturato e sta dimostrando di essere un uomo onesto e generoso. E’ un artista, e se a volte si espone in modo seducente, lo fa senza nemmeno rendersene conto” – ha detto Delia.

Delia Duran è incinta? “Questo è un argomento molto delicato”

La storia d’amore tra Delia Duran ed Alex Belli prosegue a gonfie vele. La coppia da diverso tempo sta pensando ad un figlio, anche se non mancano le difficoltà. Proprio la modella e attrice, intervistata ai microfoni di CasaSdl ha rivelato: “questo è un argomento molto delicato da spiegare perché credimi non è stato facile. Stiamo cercando di farlo venire naturale”. Parlando sempre di gravidanza ha confessato: “non è possibile, perché non lo è. Abbiamo già avuto degli incontri con dottori, specialisti e mi hanno detto che bisogna fare l’inseminazione artificiale. In questo periodo credimi, c’è stato stress, molto. E quando sei sotto stress meglio non farlo”.

Infine la modella ha detto: “i medici mi hanno consigliato di farlo in un periodo che siamo tranquilli e sereni. In quel momento inizierà il percorso, ossia l’inseminazione. Cercherò di farlo il prima possibile perché è ancora il nostro sogno che abbiamo nel cassetto. Spero che si avveri prima o poi”.











