Delia Duran lascia Alex Belli, i consigli di Katia Ricciarelli/ “La scelta l’hai fatta, vediamo cosa fa lui”

Delia Duran, in lacrime, lascia Alex Belli dopo l’aereo

Nelle ultime ore la casa del Grande Fratello Vip è in subbuglio. Delia Duran dopo aver visto sul cielo di Cinecittà un aereo con la scritta “Solex is real…Always connected” ha affermato di aver deciso: la relazione con Alex Belli è finita. Già prima di entrare, la sudamericana aveva manifestato una certa lontananza dall’ex Cento Vetrine ma ora sembra essere arrivata la goccia che fa traboccare il vaso. Circondata in sala da pranzo da alcuni co-inquilini, Delia Duran ha provato a mettere un punto sulla sua relazione: “Ti ho dato una possibilità, non te la sei presa. Adesso tu vai per la tua strada che io vado per la mia”. Katia Ricciarelli ha cercato di consigliare la venezuelana: “Questo tira e molla non piace a nessuno, anche quando ti capiterà di parlare con Soleil non litigarci…”. Su questo punto Delia Duran si è mostrata concorde: “No, adesso lei non c’entra. E’ lui il problema”.

Katia Ricciarelli attacca Delia Duran e Kabir Bedi "Alex ama Soleil e viceversa"/ "Lei lo ha perso"

Katia Ricciarelli “Adesso vediamo cosa fa lui”

Dopo la decisione di Delia Duran di lasciare definitivamente Alex Belli, Katia Ricciarelli al tavolo con la sudamericana, Davide Silvestri e Manila Nazzaro ha provato a consigliare la nuova concorrente del GF VIP su cosa fare: “Si vince così: non con freddezza ma con lucidità. Perchè tu adesso stai soffrendo, si vede. Perchè sennò gli altri gioiscono e dicono ‘poverina piange’. Dignità. Basta. Tu la tua scelta l’hai fatta. Adesso vediamo cosa fa lui (Alex Belli, ndr)”. Sarà un caso ma sono stati proprio le persone, nella casa, più vicine a Soleil Sorge a rincuorare Delia Duran. Come detto da Katia Ricciarelli, ora non ci resta che attendere la risposta di Alex Belli, il quale, ospite nella live stream Instagram di “Casa Chi”, si è detto pronto a entrare di nuovo nella casa per incontrare la (ex?) moglie, in un ultimo disperato tentativo per riconquistarla.

