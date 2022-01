Delia Duran lascia Alex Belli in diretta “Prendi la tua strada”/ “Metto un punto!”

Delia Duran ha preso la sua decisione: chiudere (almeno per ora?) con Alex Belli. Un nuovo confronto tra i due arriva nello studio del Grande Fratello Vip prima della proclamazione del preferito del pubblico. La Duran, in attesa di conoscere l’esito, si ritrova Alex di fronte che le rivolge parole d’amore: “Amore mio quando ci siamo lasciati, ti ho detto tieni ben presente quello che noi siamo e l’amore che abbiamo nel nostro cuore. La casa è una bolla che ti porta anche fuori strada perciò ti prego, tieni presente la nostra famiglia. Sei amatissima per i tuoi contrasti, per le tue montagne russe. Io volevo che tu potessi fare questo percorso liberamente, ma è tutto chiaro: io scelgo te, sei tutto per me, sei la metà della mia vita. Non vacillare mai. Perché amore è libertà”.

Delia Duran insulta Alex Belli "Cogli*ne"/ Scoppia la lite in diretta: "Ridicola!"

Delia Duran lascia Alex Belli in diretta al Grande Fratello Vip

La risposta di Delia a queste parole d’amore è però gelida: “Sono stati 4 mesi che ho sofferto tantissimo e magari non mi sono espressa tante volte, ho superato il limite e ho deciso di prendere una posizione. Non voglio prendere in giro me stessa, ho deciso che questa è la mia posizione. In questo momento basta e avanza di questo gioco psicologico, finiamo questa storia, tu prendi la mia strada e tu prendi la tua. – e lo lascia in diretta – Adesso vorrei dare un punto finale a questa storia, a questo game che non mi appartiene perciò ho deciso di prendere una posizione e la continuo a mantenere”.

