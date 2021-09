Delia Duran, moglie Alex Belli/ Curve da urlo su Instagram, fa il tifo per Belli e..

Delia Duran è la seconda moglie di Alex Belli. La modella venezuelano e il famoso attore di Centovetrine fanno coppia fissa da un bel pezzo e, insieme, li abbiamo visti all’opera nella penultima edizione di Temptation Island VIP. I due hanno vissuto un’esperienza piuttosto turbolenta, a causa dell’avvicinamento di Delia Duran ad uno dei tentatori.

Alex Belli, tuttavia, ha sempre mantenuto la calma, fino a quando la sua dolce metà non ha mostrato un interesse nei confronti del tentatore. Alla fine del programma Delia e Alex si sono ritrovati, portando avanti la loro bella storia d’amore. Sui social, infatti, li vediamo sempre felici e sorridenti, impegnati in divertenti attimi di quotidianità.

Delia Duran: dalla recitazione alla moda, il balzo in carriera della venezuelana

La moglie di Alex Belli, Delia Duran, si è avvicinata al mondo della recitazione fin da giovanissima. Ha preso parte ad alcune telenovelas venezuelane, per poi affermarsi in Italia come modella e fotomodella. Adesso ha deciso di riprendere un percorso in televisione, ha infatti recitato nelle fiction Il bello delle donne nel ruolo di Elena e in L’onore e il rispetto. Nonostante gli impegni si conferma attivissima su Instagram, dove mostra orgogliosa le sue curve da urlo e alcuni scatti della sua storia d’amore con Alex Belli.

