Delia Duran, moglie Alex Belli/ Un passato di presunte violenze subite dall’ex

Chi è Delia Duran?

Seppur nel suo piccolo, Delia Duran non ha bisogno di presentazioni. E’ lei la neo moglie di Alex Belli, il fotografo e attore, ex di Centovetrine, che questa sera varcherà la porta rossa del Grande Fratello Vip 2021. Molto spesso l’attore e la sua signora sono stati ospiti in tv e, soprattutto nel salotto di Barbara d’Urso, ma Delia Duran non è solo la bella moglie di Alex Belli ma è anche un’affermata modella. Classe 1988, Nusat Del Valle Duran Perez, è nata a Mérida e sin da subito ha debuttato nel mondo della moda e si è appassionata di recitazione tant’è che già da bambina faceva l’attrice per diverse telenovelas. Anche una volta arrivata in Italia è riuscita non solo ad affermarsi come modella ma anche come interprete nel ruolo di Elena ne Il bello delle donne e poi in quello di Michela ne L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo. Delia Duran vive a Milano ed è proprio nel quadrilatero della moda e per il suo lavoro che ha avuto modo di conoscere Alex Belli.

Alex Belli, crisi con la moglie Delia Duran?/ "Che bisogno hai di spiarmi?"

Delia Duran e le accuse di violenza all’ex marito

Chi ha seguito il gossip che li riguarda sa bene che all’epoca l’attore stava venendo fuori da una turbolenta e lunga relazione con la modella Mila Suarez, sua compagna dopo la fine del matrimonio con Katarina Raniakova. Delia Duran ed Alex Belli, almeno secondo la versione ufficiale, si sarebbero incontrati sul set di Furore ma l’ex dell’epoca, la Suarez, ha accusato il suo ex di averla tradita quando ancora stavano insieme. Anche Delia Duran ha alle spalle un passato non facile visto che proprio in tv ha accusato l’ex marito di averla picchiata e derubata. Nonostante la burrasca, Alex Belli e la sua fidanzata si sono sposati a giugno, a Como. Nel tempo libero ama dedicarsi al fitness e sui social è molto seguita.

LEGGI ANCHE:

Grande Fratello Vip 6, concorrenti/ "Alex Belli in Casa con un'ex. Torna la Cipriani"Alex Belli e Delia Duran/ “Le nozze? Più ballato che mangiato, eravamo pochi intimi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA