Delia Duran piange a Pomeriggio 5 per Alex Belli/ “Lui infedele? Mai andato oltre…”

Delia Duran torna a parlare di Soleil Sorge e Alex Belli in TV. Lo fa a Pomeriggio 5, dove in diretta torna a ribadire il suo pensiero sull’amicizia speciale creatasi tra suo marito e l’ex di Uomini e Donne. “All’inizio ho pensato che lei ci stesse provando con lui, però a volte alcuni atteggiamenti possono essere anche fraintesi”, esordisce la donna.

Delia poi aggiunge: “Mi sono arrabbiata con lui per gli atteggiamenti che ha avuto con lei, mi hanno ferita. – tuttavia non crede che senza telecamere potrebbe tradirla – Lui è sempre così con i suoi amici, è una persona che dà tanto, però alcuni atteggiamenti possono ferire.” Fa inoltre notare che con Soleil, pur essendoci stati atteggiamenti sbagliati, “non è mai andato oltre”.

In studio a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso fa però notare a Delia Duran che, solo poche ore fa, suo marito Alex l’ha criticata. In particolare si è lamentato del fatto che lei non abbia capito il bel rapporto d’amicizia con Soleil e l’abbia invece attaccato. In studio, Delia scoppia in lacrime: “Io non sono mai stata senza Alex, sto male senza lui. So che ha sbagliato però voglio dargli un’altra possibilità”, ammette in diretta. Uno sfogo che questa sera Alfonso Signorini potrebbe mostrare proprio all’attore nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip.

