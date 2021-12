Delia Duran positiva al Covid salta GF Vip?/ La smentita: “Tampone negativo”

Delia Duran rimanda l’ingresso al Grande Fratello Vip?

Delia Duran è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6. L’indiscrezione è stata data da “TvBlog”, ma subito dopo la squalifica di Alex Belli ha iniziato a circolare la voce di un possibile ingresso della modella venezuelana. Delia Duran si troverebbe già in quarantena per rispettare le norme contro la diffusione del Covid 19. Il suo ingresso è previsto per lunedì 3 gennaio o il 10 gennaio. Nelle ultime ore, però, l’influencer partenopea Deianira Marzano ha rivelato che la moglie di Alex Beli non entrerà più al Grande Fratello Vip. Secondo la Marzano, Delia avrebbe scoperto di essere positiva al Covid-19. “Delia Duran per ora non entrerà nella casa perché dovrà negativizzarsi dal Covid. Peccato…”, ha scritto l’influencer nelle sue storie di Instagram. Ma la diretta interessata ha smentito la notizia.

La moglie di Alex Belli risponde: “Tampone negativo”

Sulle sue storia di Instagram Delia Duran ha smentito di aver contratto il Covid: “Per quanto riguarda il mio stato di salute voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività a Covd-19. Tanto più che tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi dando informazioni per di più false e non fondate ne risponderà legalmente”. La Duran ha anche pubblicato la foto dell’esito negativo dell’ultimo tampone effettuato: “Voglio tranquillizzare tutti coloro che mi hanno scritto… Ma sto bene e questo è il mio ultimo tampone negativo! Grazie del vostro affetto”. Nei giorni scorsi Delia Duran ha ricevuto via Novella 2000 una romantica lettera da Alex Belli, che sta passando l’isolamento insieme a lei: “Tutto questo percorso è stato bello, emozionante, pieno, è stato veramente vissuto. Lo so, è difficile farci capire, farci capire dal mondo. Lottare per te, non ho mai smesso di lottare per il nostro amore“.

