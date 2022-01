Delia Duran, rivelazioni hot/ “Io e Alex l’abbiamo fatto con un’altra donna”

Non sono passate molte ore dal suo approdo dentro le mura di Cinecittà ma Delia Duran sta già facendo discutere moltissimo. Dopo il confronto accesissimo con Soleil Sorge, la modella ha cominciato a prendere confidenza con gli altri concorrenti del Grande Fratello vip, ammettendo loro di aver organizzato la paparazzata per fare ingelosire suo marito Alex Belli. Ma non solo: Delia, durante una chiacchierata con Manila Nazzaro, ha svelato un retroscena sul suo rapporto sotto le lenzuola con Alex Belli.

La showgirl ha infatti ammesso che tempo fa lei e suo marito hanno avuto un approccio con un’altra donna. Queste le parole rilasciate da Delia, che non sono naturalmente passate inosservate agli internauti. “Con Alex ti confesso che con un’altra donna una volta l’abbiamo fatto “.

Delia Duran e le rivelazioni hot sul suo matrimonio

Le rivelazioni di Delia Duran sul suo matrimonio non hanno scosso più di tanti gli umori dentro la casa. Anche perché, in un certo senso, si era già capito che Delia e Alex fossero di larghe vedute, come hanno più volte ribadito gli stessi durante alcune interviste. Si era infatti arrivati a parlare del fatto che Delia fosse attratta anche dal sesso femminile, in seguito ad una sua dichiarazione nei salotti di Barbara D’Urso: “Mi piacciono di più gli uomini, però ti dico cioè mi piacciono anche le donne. Amo guardare le donne belle. Sì mi piacciono le donne. Le donne belle mi piacciono e sono attratta dalle donne belle”, aveva ammesso. Intanto al Grande Fratello vip, Miriana Trevisan si è schierata dalla sua parte in merito al triangolo con Soleil e Alex, un argomento che evidentemente non smette mai di creare discussioni dentro e fuori la casa.

