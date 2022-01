Delia Duran scartata da Signorini per il GF VIP: bocciata all’ultimo?/ Le ipotesi

Le voci delle ultime settimane sembravano parlare chiaro: Delia Duran sarebbe una dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. La notizia sembrava confermata dalla lunga assenza di immagini di Delia e Alex Belli insieme e del sostanziale silenzio della venezuelana sul tema. Nessuna smentita, ad oggi, è arrivata da parte della Duran sul suo ingresso in Casa, eppure appare certo che non entrerà questa sera, né tra pochi giorni.

A confermarlo le immagini di Delia e Alex insieme a Capodanno, cosa che chiarisce il fatto che la modella non fosse in quarantena per l’ingresso nel reality di Canale 5. Ma cos’è quindi accaduto in queste ore? Perché l’ingresso, che pareva certo fino a qualche giorno fa, sembra ora sia saltato? Un’ipotesi è che Signorini voglia tenersi il colpo di scena per le prossime settimane, lasciando spazio alle dinamiche degli ultimi entrati.

Delia Duran sarà davvero una concorrente del Grande Fratello Vip?

Un’altra ipotesi è che l’ingresso di Delia Duran sia invece definitivamente saltato, i motivi però rimangono al momento ignoti. Solo pochi giorni fa, Delia smentiva le voci della sua positività al Covid così: “Per quanto riguarda il mio stato di salute voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività al covid-19. Tanto più che tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi dando informazioni per di più false e non fondate ne risponderà legalmente. Voglio tranquillizzare tutti coloro che mi hanno scritto… ma so bene e il mio ultimo tampone è negativo! Grazie del vostro affetto”. Nulla, però, ha detto sulla sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip.

