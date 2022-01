Delia Duran Vs Soleil al GF Vip/ Alex Belli si schiera con la moglie o ‘l’amica’?

Quello che è stato ipotizzo giorni fa sta per diventare realtà: Delia Duran è la prossima concorrente del Grande Fratello Vip. Questa sera avrà inizio la sua quarantena e sarà lei stessa ad annunciarlo in Casa, in collegamento video. Inutile dire che il suo ingrasso apre vecchi e nuovi scenari che vedranno coinvolta ovviamente Soleil Sorge. È da aspettarsi già questa sera in diretta uno scontro acceso tra le due ma, ancor prima, la reazione della Sorge a questo ingresso che, tuttavia, un po’ già sospetta.

Delia Duran si è rifatta il seno?/ Il prima e il dopo Alex Belli: maxi scollatura e..

Ricordiamo, infatti, che lo spoiler nella Casa è arrivato qualche giorno fa con le urla di una telespettatrice fuori dalle mura. In quell’occasione Soleil si è lasciata andare ad un sorriso beffardo, probabilmente immaginando gli scenari che la attendono nelle prossime settimane.

Alex Belli pronto a schierarsi contro sua moglie Delia Duran?

Con l’ingresso di Delia Duran al Grande Fratello Vip parte, però, una domanda: con chi si schiererà Alex Belli? Aveva abbandonato la Casa proprio per salvare il suo matrimonio con Delia e ora è lei che lo lascia solo per partecipare al reality. Chiaro che questo darà a lui nuove occasioni per tornare in Casa e chissà quante altre liti, dichiarazioni, scoop (veri o presunti). Potrebbe addirittura stupirci, schierandosi dalla parte della sua cara ‘amica’ Soleil, scatenando nella Casa ulteriori rivalità tra le due donne. Di certo l’ingresso della Dura animerà ulteriormente gli animi già molto infuocati dei concorrenti in gara.

Dayane Mello e Soleil Sorge, com'è nata la loro amicizia?/ Da Pechino Express a...

LEGGI ANCHE:

Delia Duran concorrente del GF Vip/ Via alla quarantena: stasera darà lei l'annuncio!

© RIPRODUZIONE RISERVATA