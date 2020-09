Delia Paciello candidata pro De Luca Campania/ “Fan si masturba in diretta Instagram”

La giornalista Delia Paciello, candidata alla prossime regionali della Campania (in programma nel weekend 20/21) con la lista “Fare democratico” a sostegno di Vincenzo De Luca, ha reso noto un fatto alquanto increscioso: durante una diretta via social, un suo follower ha iniziato a masturbarsi senza alcun senso del pudore. La notizia è riportata da Tpi, e vengono pubblicate le parole della stessa Paciello: “Ieri sera è successo questo: stavo facendo una diretta Instagram, stavo parlando dei problemi della nostra Campania, quando un follower aggiunto in diretta video ha iniziato a masturbarsi. Cosa ho provato? Schifo, un senso di rabbia. Pochi secondi, il tempo di bloccare quel verme schifoso, e mi sono resa conto di aver subito un atto di violenza, vera e propria”. Così su Facebook la giornalista Delia Paciello, candidata alle prossime regionali in Campania.

DELIA PACIELLO: “MI SENTIVO IN IMBARAZZO PER QUELLO SCHIFO”

La stessa Paciello, che nella vita fa anche la conduttrice di alcune trasmissione calcistiche napoletane, e l’addetto stampa, ha poi aggiunto: “Mi sentivo io in imbarazzo per i followers che avevano visto quello schifo. Mi sentivo colpevole. Per fortuna sono arrivate decine di messaggi di incoraggiamento, in pubblico e in privato, di uomini e donne che mi hanno espresso la loro solidarietà e mi hanno aiutato a superare lo choc”. La Paciello ha deciso di denunciare il tutto non soltanto attraverso i social e il web: “Stamattina ho denunciato tutto alla polizia postale: quel lurido maniaco verrà rintracciato e messo in condizione di non violentare così altre donne”. Quindi l’appello: “Denunciate, denunciate sempre: è l’unica maniera per combattere questo schifo. Io vado avanti, ferita ma più determinata di prima. Se a qualcuna di voi è capitato qualcosa di simile, non abbiate vergogna o paura a raccontarlo, insieme saremo più forti. Grazie per il vostro sostegno”. Una vicenda che ha fatto il giro del web, provocando un’ondata generale di indignazione.



