Delitti in paradiso 10/ Anticipazioni ultimi episodi oggi, 12 agosto

Delitti in paradiso 10, anticipazioni episodi oggi, 12 agosto

Dopo la lunga pausa finalmente Delitti in Paradiso 10 torna in onda con un cambio di programmazione che porterà i fan al gran finale in pochi giorni. Rai2 ha deciso di piazzare la serie oggi, 12 agosto, ma anche il 15 e il 19 iniziando così a chiudere i battenti con le storie che ha portato sullo schermo in questi mesi intrattenendoci con gialli da risolvere e piacevoli risate, ma cosa succederà in questi ultimi episodi e come si chiuderà questa decima stagione?

Le prime risposte potrebbero arrivare questa sera con gli episdi dal titolo Messaggio dall’oltretomba e Un omicidio impossibile in cui Camille torna a Parigi per affiancare Neville Parker. A riportarla indietro è il ferimento della madre. Florence è ancora a Londra ma le indagini iniziano da Catherine e da quello che ha visto quel giorno.

Delitti in paradiso 10, la serie riparte dalla prima stagione

A quanto pare in Delitti in Paradiso 10 tutto inizia da Pasha Verdinikov avvistato al porto il giorno dell’omicidio della donna e proprio questo porta ad un’altra serie di informazioni e di scoperte che sicuramente permetteranno a Neville di arrestare la persona giusta. Per questa sera è previsto poi un episodio extra che ci porterà indietro nel tempo e, in particolare, alla prima stagione.

L’ispettore londinese Richard Poole viene inviato sull’isola caraibica di Saint-Marie per indagare sulla morte di un poliziotto inglese Charlie Hulme quando quest’ultimo viene trovato assassinato nella panic room della villa di Lord e Lady Salcombe a Sainte Marie. Il detective di Scotland Yard, viene inviato sul posto per indagare ed è qui che ricomincerà la sua avventura che ormai il pubblico di Rai2 dovrebbe conoscere molto bene. Come reagirà quando si ritroverà davanti l’ennesima replica?

