Delitti in Paradiso 9/ Anticipazioni e trama ultime puntate oggi 4 luglio

Delitti in Paradiso 9, anticipazioni puntate oggi, 4 luglio

Un oscuro segreto e Niente è come sembra, questi sono i titoli degli episodi di oggi, 4 luglio, di Delitti in Paradiso 9 che torna in onda oggi, 4 luglio, ad un passo dal finale della stagione e ad uno dalla prossima, la decima, già in programma su Rai2 nelle prossime settimane. Proprio gli ultimi due casi della nona stagione sono quelli in onda oggi dalle 21.20 circa in cui al centro di tutto ci saranno una parrucchiera e un’attrice cieca, cosa ne sarà di loro e come farà il nostro detective Parker, new entry di quest’ultimo scorcio di stagione, a trovare la strada giusta per risolvere questi nuovi casi? La risposta arriverà solo questa sera con il gran finale in cui, in particolare, una donna viene trovata morta. A quanto pare si tratta della parrucchiera proprietaria del salone in cui è stata trovata cadavere. Al momento dell’omicidio, tre persone erano presenti nel negozio, possibile che nessuno si sia accorto di nulla?

Chi ha ucciso la parrucchiera nel gran finale?

In Delitti in Paradiso 9 la strada per Parker è in salita visto che i tre possibili testimoni non hanno visto e sentito nulla, da dove iniziare per trovare il colpevole? Nemmeno l’arma del delitto può essere utile visto che non si trova e inspiegabilmente qualcuno ha fatto partire la lavatrice pochi minuti dopo l’assassinio, forse le tracce sono state lavate via da una persona abile oppure no? A complicare le cose in questo finale ci pensa detective Parker convinto che la lucertola Harry sia responsabile di un nuovo rash cutaneo comparso sul suo corpo, ma sarà davvero così? Nel finale, un’attrice cieca è l’unica testimone dell’omicidio del marito, ci si può fidare della donna o nasconde qualcosa?

