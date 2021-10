DELITTO MARTA RUSSO/ L’omicidio senza movente della studentessa “uccisa per gioco”

“MARTA-IL DELITTO DELLA SAPIENZA”, SU RAI 2 IL CRIME DOC SU MARTA RUSSO

“Marta – Il delitto della Sapienza“, è il crime doc in onda questa sera su Rai Due dedicato al delitto Marta Russo, avvenuto all’interno della città universitaria capitolina il 9 maggio 1997. La vittima, 22enne studentessa di giurisprudenza, fu

colpita da uno sparo, morendo cinque giorni più tardi in ospedale.

Il caso destò una grande attenzione da parte dei media e dell’opinione pubblica, sia per il fatto che l’omicidio era stato compiuto in un ateneo importante come La Sapienza, sia perché fin da subito emersero nelle indagini delle difficoltà rilevanti nel delineare un movente credibile. Fu così che si iniziò ad ipotizzare uno scambio di persona o addirittura un “delitto perfetto“, senza escludere la pista del terrorismo e quella dello sparo accidentale. Il colpo che la mattina del 9 maggio 1997, alle ore 11:42 circa, raggiunse Marta Russo secondo gli investigatori partì dal davanzale della finestra dell’aula 6 dell’Istituto di Filosofia del Diritto della facoltà di Scienze Politiche. Lì vengono infatti rinvenute tracce di polvere da sparo. Tutte le persone che lavorano nell’Istituto vengono sentite.

IL DELITTO MARTA RUSSO: PROCESSO E POLEMICHE

Il primo a finire in arresto è il professore Bruno Romano, direttore dell’Istituto di Filosofia del diritto. Il docente viene messo ai domiciliari con l’accusa di favoreggiamento perché secondo la testimonianza di una sua assistente, Maria Chiara Lipari, avrebbe chiesto a chi era presente negli uffici quella mattina di tenere la bocca chiusa. Una settimana più tardi tornerà in libertà e due anni dopo, il 1° giugno 1999, verrà assolto in primo grado.

La giovane fa anche altri nomi: parla di “un’atmosfera strana” e dice che quel giorno in Istituto sono presenti Gabriella Alletto, 45enne, segretaria; il ricercatore Salvatore Ferraro, 30 anni; l’assistente Giovanni Scattone, 29 anni, e l’usciere Francesco Liparota, 35 anni. Questi ultimi tre, dopo qualche giorno, vengono arrestati con l’accusa di concorso in omicidio volontario. Liparota dice di aver visto Scattone sparare e mettere la pistola nella cartelletta di Ferraro.

Poi ritratta. Alla fine sarà assolto da ogni accusa. A tenere banco al processo è la super-testimone, la segretaria Alletto, che prima nega di aver visto qualcosa, poi dice di aver Scattone con una pistola in mano, mentre Ferraro “era scostato dalla finestra, non poteva vedere quello che succedeva di sotto“. Polemiche scoppiano quando viene tirato fuori un vecchio interrogatorio in cui la Alletto giura di non aver visto nulla. Alla fine per lei ci sarà un rinvio a giudizio per favoreggiamento e una condanna in primo grado ad un mese di reclusione. La sentenza di primo grado recita: 7 anni a Giovanni Scattone per omicidio colposo; 4 a Salvatore Ferraro per favoreggiamento personale. I due continueranno a professarsi innocenti.

LA CONDANNA DEFINITIVA PER SCATTONE E LIPAROTA

La sentenza di appello aumenta le pene ai danni di Scattone e Ferraro. Il primo prende 8 anni, il ricercatore 6. Mentre Liparota, assolto in primo grado, viene condannato a 4 anni per favoreggiamento. A fare tabula rasa, però, è la Cassazione, che il 6 dicembre 2001, sancisce che il processo è tutto da rifare poiché alcune prove sono “illogiche e contraddittorie” e le testimonianze della Alletto e di Lipari da considerare “inattendibili”. Ha inizio così il secondo processo d’appello: la sentenza arriva il 30 novembre 2002, ma la sostanza non cambia. Giovanni Scattone viene condannato a 6 anni, Salvatore Ferraro a 4 anni e Francesco Liparota a 2 anni.

Perché venga pronunciata la parola fine sul delitto Marta Russo, però, bisogna attendere ancora: è il 15 dicembre 2003 quando la Cassazione condanna in via definitiva Scattone a 5 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio colposo; Ferraro a 4 anni e 2 mesi per favoreggiamento; e assolve Liparota. La sera stessa Giovanni Scattone viene condotto in prigione, mentre con il carcere preventivo Ferraro ha già scontato la sua pena. Esce da Rebibbia dopo aver trascorso in cella 2 anni e 4 mesi, continuando a professarsi innocente.

L’arma del delitto non sarà mai ritrovata. Elementi che comunque non smuoveranno il convincimento della famiglia, che per bocca di Tiziana chiarirà il suo pensiero: “Marta è morta. È stata uccisa da una pallottola. C’è la sua tomba, ci sono i suoi ricordi, c’è la sua figura in tante iniziative pubbliche. Ma ad ucciderla è stato Giovanni Scattone con la complicità di Salvatore Ferraro. Questa è la verità. Storica e processuale. Una verità grande come la memoria di una studentessa, assassinata per gioco all’università“.



