Delitto nel Berry/ Su Rete 4 il film con Aurélien Wiik

Il film Delitto nel Berry andrà in onda oggi, lunedì 14 marzo 2022, nel primo pomeriggio di Rete 4 alle ore 16.40. Si tratta di una pellicola girata nel 2021, con il titolo originale di Meurtres en Berry. La pellicola di genere giallo, thriller e drammatico è stata girata completamente in Francia in lingua originale. Regista dell’opera, il francese Floriane Crépin, già noto per aver diretto altri lavori dello stesso genere. I protagonisti del film sono Aurélien Wiik nei panni dell’ispettore Basile Tissier e il medico di campagna Antoine Noirete interpretato da Boris Terral. Presente all’interno del cast anche la giovane Fauve Hautot, personaggio fondamentale all’interno del film. L’opera fa parte di una serie che propone interessanti casi e misteriose risoluzioni a metà tra giallo e thriller.

Delitto nel Berry, la trama del film: una vicenda contorta

La trama del Delitto nel Berry è abbastanza contorta e lascia col fiato sospeso fino all’ultima scena finale in cui è possibile vedere la risoluzione dell’opera. A dare il via al film è il ritrovamento del cadavere di un medico oncologo di grande fame, estremamente importante nel villaggio. L’uomo Antoine Noiret, si scopre essere stato tramortito da un colpo in testa e presenta un profondo taglio alla gola. Il capitano Basile Tissier indaga sull’omicidio, lo stesso pochi anni prima era scappato dal luogo dell’orrore e infatti, non appena mette piede all’interno di quella che viene denominata Foresta del Diavolo, avrà visioni che faranno pensare ad un rito satanico. del resto, le modalità attraverso le quali si è verificata la morte dell’oncologo non lasciano pensare ad altro. Razionale e irrazionale si mescolano nella trama del film concedendo poca tregua allo spettatore che rimane con la suspance fino alla fine della puntata. L’episodio viene reso più comprensibile dalla presenza del dottore Solène Durel, che conoscendo molto bene la gente del posto riesce a guidare l’ispettore della Gendarmerie all’interno dell’intricato mistero. A fare la differenza per la scoperta del colpevole, sarà il ritrovamento delle dosi di morfina appartenute all’oncologo dopo un balletto molto strano che un gruppo di giovani ragazzi terrà durante la notte alle porte del castello fantasma.

