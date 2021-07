Delitto tra le dune/ Su Rete 4 il film con Dounia Coesens (oggi, 3 luglio 2021)

Delitto tra le dune va in onda oggi, sabato 3 luglio, su Rete 4 a partire dalle ore 16:50. Si tratta di un film per la televisione realizzato nel 2014. Il cast composto da Lucie Jeanne di Sous le Soleil (era Victoria Morel) nel ruolo qui di Colombani, Véronique Genest (Carole), Dounia Coesens alias Elise (l’attrice ha ottenuto un nuovo ruolo dopo Camping Paradis) e infine Pierre Deny nel ruolo di Antoine. Proprio la Coesens nel programma Télé 7 jours ha raccontato di essere stata scelta per il ruolo di Elise senza casting.

Delitto tra le dune, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di Delitto tra le dune. Uno scheletro viene ritrovato sulla duna di Pyla: la giornalista Elise indagherà e scoprirà che si tratta di sua sorella morta 15 anni prima. Elise va a cercare il diario di sua sorella in cantina. La suspense è la regina di questa indagine. Quando aveva 12 anni, Elise è scappata in una notte di settembre con la sorella Laura di 17 anni. Il mattino seguente è stata trovata sola e sotto choc, mentre Laura non si trovava più da nessuna parte. Elise non ha memoria di quella notte. Quindici anni dopo, viene scoperto un corpo in un cantiere edile.

