Demi Lovato e Max Ehrich si sposano/ Anello e proposta finiti sui social…

Demi Lovato e Max Ehrich si sposano. Questa è la notizia del momento, quella che ha fatto impazzire i social tanto da spingere milioni di fan in tutto il mondo ad unirsi con l’hashtag #DemiLovato contenti che anche per lei sia arrivato il momento della felicità e della pace. A dare l’annuncio della lieta novella è proprio la diretta interessata che sui social ha voluto condividere con i fan l’anello e la proposta con una serie di scatti esclusivi che hanno fatto già il giro del mondo e del web. La mitica star di I Love Me ha condiviso ha pensato bene di mettere insieme gli scatti più belli e romantici della proposta di matrimonio ricevuta e pubblicare poi tutto sui social accompagnandolo con un lunghissimo ed emozionante messaggio che inizia così: “Quando ero bambina, mio papà mi chiamava sempre la sua ‘piccola partner’ – qualcosa che avrebbe potuto suonare strano senza il suo accento da cowboy del sud. Per me ha sempre avuto senso e oggi quella parola ha di nuovo senso ma oggi diventerò ufficialmente la compagna di qualcun altro”.

Demi Lovato continua confermando di aver amato il suo Max Ehrich sin dal primo momento e che ha provato da subito qualcosa che non si sa spiegare: “È qualcosa che non posso spiegare a qualcuno che non lo ha provato in prima persona…Nella mia vita non mi sono mai sentita così amata in modo incondizionato da qualcuno, difetti compresi. Non mi spingi a essere qualcuno se non me. Vuoi che io diventi la versione migliore di me stessa”. Parole più romantiche non potevano essere scritte in un’occasione così bella soprattutto adesso che sta arrivando per lei il momento di voltare davvero pagina.

Ecco il post del momento:





