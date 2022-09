Demi Lovato: “Sono malata. Non riesco ad alzarmi dal letto”/ Ultimo tour e…”

Demi Lovato e la malattia

In una serie di storie pubblicate su Instagram, Demi Lovato ha svelato di essere “malata” e di “non riuscire neanche ad alzarsi dal letto”. Poche frasi che hanno allarmato i fan, preoccupati per le condizioni di salute della propria beniamina, attualmente impegnata in un tour. Come un fulmine a ciel sereno, i fan hanno ricevuto l’amara notizia da Demi Lovato che, nel post, non ha svelato la natura della malattia di cui soffrirebbe.

“Sono così malata che non riesco ad alzarmi dal letto. Non posso più farlo. Questo prossimo tour sarà il mio ultimo. Vi amo e vi ringrazio ragazzi”, ha fatto sapere la cantante senza aggiungere ulteriori dettagli ma lasciando intendere che l’attuale tour in cui è impegnata in Cile potrebbe essere “l’ultimo”.

Demi Lovato: “Avrò bisogno del vostro aiuto”

Prima di salire sul palco in Cile, Demi Lovato ha condiviso altre storie sui social chiedendo aiuto e sostegno ai fan per riuscire a portare a termine il live. “Ho a malapena voce. Stasera punterò spesso il microfono verso il pubblico. Per favore, cantate per me”, fa sapere l’artista americana.

Dopo i primi problemi di salute, la Lovato aveva ritrovato gioia e serenità con l’uscita dell’album “Holy Fuck”. La partenza del tour le aveva dato una grande energia tornando sul palco con entusiasmo, pronta a vivere momenti irripetibili con il suo pubblico. Oggi, purtroppo, le nuove parole fanno pensare ad un ulteriore momento complicato dell’artista che dovrà risalire sul palco il 22 settembre. Demi, successivamente, dovrà affrontare altri 24 concerti fino alla chiusura del 6 novembre.

