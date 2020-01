Demiral via dalla Juventus?/ Calciomercato news, cinque offerte ma è incedibile

Merih Demiral nuovo intoccabile per la Juventus, che di conseguenza non prenderà in considerazione le offerte che sono arrivate per il giovane difensore turco da ben cinque società. L’edizione in edicola oggi di Tuttosport, quotidiano sempre ben informato sulle vicende bianconere, riferisce che la Juventus ha ricevuto offerte per Demiral da parte di cinque società di primissimo piano inglesi e tedesche. Manchester City, Bayer Leverkusen, Leicester City, Schalke 04 e Borussia Dortmund avrebbero tutte avanzato proposte tra i 35 e i 40 milioni di euro, ma il direttore sportivo Fabio Paratici ha risposto allo stesso modo, cioè che il giocatore ex Sassuolo non è in vendita.

DEMIRAL VIA DALLA JUVENTUS? CINQUE OFFERTE, MA IL TURCO NON SI TOCCA

La situazione è decisamente particolare, perché per diversi mesi Demiral non ha trovato spazio alla Juventus e sembrava di conseguenza destinato a partire già a gennaio, in prestito per giocare di più ma anche a titolo definitivo, se fosse arrivata l’offerta giusta per le casse della Juventus. Poi il difensore turco ha giocato la partita “inutile” di Champions League contro il Bayer Leverkusen, nella quale ha fatto bene. Nel frattempo ecco pure un piccolo problema fisico per Matthjis De Ligt ed ecco così che Demiral ha giocato ben quattro partite consecutive, scendendo in campo pure contro Udinese e Sampdoria in campionato e in Supercoppa Italiana contro la Lazio, chiudendo l’anno solare 2019 da nuovo titolare o almeno come prima alternativa a De Ligt e Bonucci. Dunque Maurizio Sarri non intende rinunciare a Demiral e Paratici ha respinto al mittente offerte anche molto vantaggiose.

