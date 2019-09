Denis Dosio/ A Pomeriggio 5 dopo l’aggressione a Mykonos “io non mi abbatto!”

Il giovane ‘influencer’ Denis Dosio protagonista oggi della trasmissione Pomeriggio 5 dopo l’aggressione di cui è stato vittima la scorsa estate. Il ragazzo noto soprattutto su Instagram per il suo riuscire a “viziare” coetanee e non solo, torna protagonista nel salotto di Barbara d’Urso dove probabilmente racconterà in prima persona quanto accaduto durante la sua vacanza con gli amici a Mykonos, in Grecia, dove è stato vittima di una brutta aggressione. Mentre si trovava in uno dei locali più frequentati dalla nota meta di vacanza, il giovane idolo delle ragazzine è stato aggredito con un bicchiere con una violenza tale da provocargli uno sfregio sulla fronte. La notizia si diffuse molto rapidamente sul web portando lo stesso Denis a intervenire e raccontare la sua versione: “Ieri sera in un locale a Mykonos, una ragazza mi ha chiesto gentilmente una foto, mi sono accostato a lei e subito dopo averla fatta un ragazzo mi gira e mi domanda ‘ma sei Denis Dosio?’. Io rispondo di si e in un attimo mi ritrovo la testa insanguinata con sangue dappertutto, mi aveva spaccato il suo bicchiere di vetro in testa. Ho quasi perso i sensi nella strada per andare alla clinica medica più vicina, arrivati mi hanno messo più o meno 6 punti”.

DENIS DOSIO OGGI A POMERIGGIO 5

Denis Dosio fortunatamente se l’è cavata con pochi punti ed aveva prontamente tranquillizzato le sue numerose “viziatine” asserendo: “Mi sembrava doveroso dirvelo, quanto mi sembra doveroso dirvi che den non smetterà mai di ridere a più non posso, a essere me stesso e non cambiare mai. Detto questo volevo soltanto rassicurarvi che sto bene e sono pronto a spaccare il mondo insieme, non ci abbatteranno mai, vi voglio bene”. Un bel caratterino, quello di Denis, che non si è mai fermato né lasciato abbattere dai numerosi episodi di bullismo nei suoi confronti. In una precedente circostanza, infatti, il ragazzo ed influencer era stato preso di mira da altri bulli, rinchiuso in un bagno impedendogli di uscire. Successivamente, invece, era stato oggetto di feroci critiche per i ritocchini estetici ad opera di Giacomo Urtis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA