Denis Dosio “Barbara d’Urso ti piace il pesce”/ Video, e il finto Mark Caltagirone…

Denis Dosio e Barbara d’Urso virali sui social per una gaffe a Pomeriggio Cinque. La nuova star di Instagram ha provato a mostrare le sue doti di seduzione, ma qualcosa è andato storto con la conduttrice. «Non ti sto chiedendo di ammiccare, non pensar male… Ma so che ti piace il pesce», ha dichiarato il giovane camminando verso la regina di Domenica Live, Live – Non è la d’Urso e Pomeriggio Cinque. La sua battuta però non ha avuto l’effetto sperato, perché tutti in studio sono scoppiati a ridere, anche la conduttrice stessa, visibilmente imbarazza. Non è riuscita neppure a replicare a Denis Dosio che, mentre Roger Garth in collegamento salutava tutti dopo il tentativo goffo dell’ospite, ha provato a rimediare: «No, non quel pesce». Ma neppure in questo caso è riuscito a placare le risate di tutti, infatti poi è scoppiato pure lui a ridere, consapevole evidentemente della clamorosa gaffe.

DENIS DOSIO “BARBARA D’URSO TI PIACE IL PESCE”

Mentre le immagini della gaffe con Barbara d’Urso hanno cominciato a fare il giro dei social e a rimbalzare in Rete, Denis Dosio si è reso protagonista di altri simpatici siparietti. «Senti baby, inutile girarci intorno: io ti voglio, non me ne frega se c’è qualcun altro che ti vuole. Io sono DD, Denis Dosio. Vieni con me. Che bocconcino, c’è una roba speciale per te», ha detto poi rivolgendosi alla telecamera, su suggerimento di Barbara d’Urso. E si è tolto la camicia per mostrare gli addominali, come è solito fare nei suoi “celebri” video social, quelli che ad esempio condivide attraverso il suo account Instagram. Anche in questo caso ha suscitato più ilarità che ammirazione negli altri ospiti in studio: alle sue spalle infatti tutti sono scoppiati a ridere per l’ennesimo tentativo di seduzione di Denis Dosio. Tanti i commenti sui social, anche quello del profilo fake dell’inesistente Mark Caltagirone: «Manco si sa vestire».





