Denis Dosio/ A rischio televoto? Sempre meno integrato nel gruppo (Grande Fratello Vip)

Denis Dosio è ritornato nel dietro le quinte del Grande Fratello Vip 2020. Il ragazzo appare ancora un po’ spaesato nella Casa e dopo aver affrontato con grinta i primi giorni di reality, adesso è difficile vederlo impegnato nelle dinamiche comuni. Denis Dosio ha fatto importante rivelazioni sulla sua fanciullezza appena pochi giorni fa e forse proprio in base a questo i telespettatori si aspettavano di conoscerlo ancora di più. Denis invece ha preferito ritornare nel silenzio, agire nell’ombra e soprattutto pensare a divertirsi. Il clima che si respira in Casa non è dei più semplici, ma il ragazzo dimostra di aver ben chiare le idee su quando, come e dove intervenire e in quali occasioni invece rimanere in disparte. Il suo ingresso sembrava dover provocare il caos nel programma ma le cose sono andate in modo diverso. Anzi, aveva persino annunciato che il testosterone lo avrebbe presto spinto fra le braccia di qualsiasi concorrente donna presente nel loft. A conti fatti, sembra che l’influencer sia più che distante da questo suo discutibile obiettivo.

Denis Dosio, a rischio televoto?

Denis Dosio non ha ancora trovato un valido alleato all’interno del Grande Fratello Vip 2020 e questo lo mette a rischio di televoto. Questa settimana è riuscito a non finire in nomination con tanti altri concorrenti, ma non è detta l’ultima parola. L’unica cosa positiva è che nel calderone dei possibili eliminati c’è anche Fulvio Abbate, che nei giorni scorsi ha manifestato un certo fastidio nei confronti del ragazzo. In silenzio persino Patrizia De Blanck, che dopo un iniziale dente avvelenato nei confronti di Denis, sembra averlo persino dimenticato. Denis Dosio per ora si gode l’immunità ricevuta grazie ai compagni di viaggio, ma questo non vuol dire che sia fra i preferiti della Casa. Agli occhi del pubblico tra l’altro, la sua presenza nel reality non ha ancora suscitato un certo tipo di interesse. Il concorrente dovrà correre ai ripari al più presto, se vorrà entrare nelle grazie degli italiani. Di certo le telecamere non gli sono d’aiuto: spesso e volentieri non sappiamo nemmeno che cosa stia facendo durante la giornata. Una mancanza di visibilità dettata anche dalla sua poca voglia di esporsi e farsi notare.



