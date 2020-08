Denis Dosio al Grande Fratello Vip?/ “Ha fatto il provino come Matilde Brandi e…”

Anche Denis Dosio potrebbe essere tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’indiscrezione delle ultime ore arriva da TvBlog e svela che il giovane influencer e star di Tik Tok ha fatto il provino per entrare nella Casa. “Chiudiamo questo terzetto di provinati con Denis Dosio, influencer di Forlì classe 2001 che vanta 1,5 milioni di follower su TikTok e oltre 800.000 su Instagram. Il ragazzo è già stato in televisione nei salotti di Barbara D’Urso e recentemente ha pubblicato una canzone, Fatti a regola d’arte.” ricorda la fonte, secondo cui Dosio sarebbe dunque vicino all’essere uno degli elementi del cast di questa nuova edizione, ancora condotta da Alfonso Signorini. A fare il provino anche altri due volti noti: la showgirl Matilde Brandi e lo sciatore alpino Giorgio Rocca.

Il possibile cast del nuovo Grande Fratello Vip

Stando a quanto svelato da 361magazine qualche settimana fa, il cast del Grande Fratello Vip sarà formato per le donne da Dayane Mello, Stefania Orlando, Flavia Vento, Elisabetta Gregoraci, Patrizia De Blanck, Eva Grimaldi e Ludovica Pagani. Per gli uomini invece da Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Francesco Oppini, Enock Barwuah, Riccardo Fogli, l’ex calciatore dell’Inter Nicola Ventola e Giovanni Terzi, futuro sposo di Simona Ventura. Ventola e la Grimaldi hanno però smentito la loro partecipazione; al loro posto si fanno dunque spazio i nomi dei tre provinati che vi abbiamo elencato in questo articolo. Di certo alla conferma del cast mancano ormai pochissimi giorni: il Grande Fratello Vip avrà inizio il 14 settembre.



