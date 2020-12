Denis Dosio e Asia Busciantella fidanzati?/ “Quando la persona a cui dedichi…”

Denis Dosio ha trovato l’amore? L’influencer, con una foto pubblicata su Instagram, alimenta il gossip che, da qualche giorno, circola sul suo rapporto con Asia Busciantella, allieva della quarta edizione de Il Collegio. I fans dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020, sempre molto attenti ai suoi movimenti, da qualche tempo, avevano notato degli strani movimenti tra Denis e Asia e, l’ultimo post pubblicato da entrambi in occasione del lancio del brand di Dosio, conferemerebbe l’esistenza di un rapporto particolare tra loro anche se, per ora, la storia d’amore non è ancora confermata. Abbracciati, l’uno accanto all’altra, con le maglie del nuovo brand di Denis, i due giovanissimi influencer, scatenano i rumors anche con le parole che accompagnano il post pubblicato sui rispettivi profili Instagram.

Denis Dosio e Asia Busciantella, la dedica speciale sui social

Denis Dosio tira fuori l’anima sensibile, dolce e genuina per presentare ai fans il suo brand condividendo la foto in cui è in compagnia di una persona che potrebbe diventare molto importante per lui. “Oggi voglio raccontarvi una storia…la mia storia. Sono sempre stato il ragazzino dell’ultimo banco in disparte ma con un sogno, quello di arrivare al cuore delle persone, di lasciare un ideale, un segno, un concetto di vita. Di essere quella persona al tuo fianco che senza parlarti sa quello che provi, perché è esattamente come te”, scrive Dosio che, pur senza riferirsi ad Asia, potrebbe averle rivolte delle parole importanti. “Quando la persona a cui dedichi intere giornate a pensarla ti ignora a quando magari tutto ti va male e ti chiudi nella tua cameretta con le cuffiette per non sentire il resto del mondo parlare“, aggiunge ancora. Tra Denis e Asia, dunque, è nato l’amore?





