Grande Fratello Vip 2020, nominati e pagelle/ De Grenet scatenata, Malgioglio show

Grande Fratello Vip, le pagelle della 28esima puntata

La puntata del Grande Fratello Vip 2020 che anticipa quella di Natale è già un tripudio di emozioni. Tante sorprese per i gieffini in gara, a partire dal ritorno di Cristiano Malgioglio in Casa. Si tratta di una sorpresa che Alfonso Signorini ha voluto fargli, organizzando un incontro con la sua amata Arisa, culminato nell’assaggio del fatidico panettone (che non mangia dalla morte di sua mamma). Un gesto simbolico e toccante, condiviso con tutti i gieffini. VOTO 8. Dopo il toccante momento, Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet chiariscono lo screzio nato per le pulizie. La prima scoppia in lacrime (anche questa volta), alimentando un po’ di dubbi in Casa e sul web che inizia a chiedersi se sia sincera fino in fondo. VOTO 5,5. Un’ampia parentesi è poi dedicata alle paturnie sentimentali di Pierpaolo Pretelli: prima innamorato di Elisabetta Gregoraci, poi vicino a Giulia Salemi, ora ripensa all’ex Ariadna Romero. Un po’ troppo confuso. VOTO 6.

La rinascita di Adua Del Vesco, sorpresa per Zorzi

Dopo la crisi degli ultimi giorni, Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, ha deciso di far capolino nella Casa per una sorpresa a suo fratello e un doveroso chiarimento. Un momento fratello-sorella davvero toccante. VOTO 7. Sembra sempre un passo più vicina alla vittoria invece Adua/Rosalinda. La concorrente sta assumendo consapevolezza delle sue vere forze e, dopo un inizio molto complicato, sembra ora rinascere nelle sembianze di una concorrente molto diversa, più forte. E ci piace. VOTO 8. Pian piano esce fuori anche Giulia Salemi, che a tratti risulta poco coerente nei fatti rispetto alle parole. In crescita. VOTO 6. È arrivata da pochi giorni eppure si è già ben imposta nella Casa Samantha De Grenet. La sua forza piace ma alcune sue uscite, vedi quelle su Filippo Nardi, un po’ meno. Per ora VOTO 6. Sempre schietta e perfetta concorrente Stefania Orlando, che sa sempre come movimentare il gioco. VOTO 8.

I nominati della 28esima puntata

Concludiamo con eliminati e nominati di questa ventottesima puntata. Non ci sono stati eliminati ma un meno votato finito poi in nomination diretta, ovvero Giacomo Urtis. Alla fine delle varie votazioni, in nomination con Urtis sono finiti Sonia Lorenzini, Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet. Ricordiamo che venerdì, 25 dicembre, non ci sarà l’appuntamento con Grande Fratello Vip che slitta direttamente a lunedì prossimo. Solo allora scopriremo chi è l’eliminato di questo nuovo televoto.



