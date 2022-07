Denis Dosio “Paola Di Benedetto? Povera umanamente”/ Replica piccata dell’influencer

Paola Di Benedetto, il commento su Denis Dosio

Qualche giorno fa, durante una diretta su Twitch con GrenBaud, Paola Di Benedetto ha sparato a zero su Denis Dosio, svelando involontariamente l’identità dell’ex gieffino: “Mamma mia rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire. Eh no, con le patatine nel c**o ha superato tutto. Ah si è capito chiaramente. Si è capito? E vabbè, ragazzi”. Ovviamente tutti hanno capito che Paola stava parlando di Dosio e del celebre video con le patatine di McDonald infilate nel lato b. Dopo qualche giorno è arrivata la riposta di Denis con un video pubblicato su TikTok, visto che è stato bannato da Instagram: “Oddio ma parli proprio di me Paolina? Quale onore mi porta a ricevere insulti diffamatori da parte tua? proprio da te? Tu che nutrivi tanta mia stima”.

Denis Dosio replica alla speaker radiofonica

Nel video Denis Dosio ha risposto alla vincitrice del Grande Fratello Vip 4, lanciando una serie di accuse nemmeno troppo velate: “Lanciavi quei bellissimi messaggi social sui tuoi profili. Cercavi di trasmettere valori ai milioni di fan che hai. Se la memoria non mi inganna l’ultimo diceva di dimenticarci dei filtri per poterci accettare così come siamo, perché là fuori non ci può essere nessuno che ci dica che non siamo bellissimi”. L’influencer, poi, risponde poi direttamente a quello che Paola Di Benedetto ha detto sul canale di GrenBaud: “E invece qualcuno che ci dice che saremmo da rinchiudere in manicomio va bene. Quindi dire questo è possibile e giusto? E non fraintendermi. Ho apprezzato particolarmente la tua coerenza. Hai detto ai tuoi fan di mostrarsi senza filtri e l’hai fatto tu stessa in diretta. Hai dato l’opportunità a noi da casa di vedere la Paola Di Benedetto vera e reale senza filtri. E personalmente ho notato che sei davvero povera umanamente”.

