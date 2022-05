Denis Dosio, proposta hot a Emy Buono/ “Facciamo contenuti insieme su OnlyFans”

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Denis Dosio e Emy Buono. I due si sono conosciuti durante l’avventura, appena finita, a La Pupa e il Secchione show 2022, condotto da Barbara D’Urso. Entrambi pupi, hanno iniziato a conoscersi meglio grazie alla convivenza di ben otto settimane in villa e lì è scoccata la scintilla. Inizialmente è stata Emy a dichiararsi interessata a Denis che ha però preferito approfondire la conoscenza con la pupa Nicole Di Mario che, tuttavia, è stata poi eliminata.

Uscita Nicole, Denis ed Emy hanno avuto modo di approfondire la conoscenza che è diventata una frequentazione in tutti i sensi. Chi si è appassionato alla loro storia si chiede, oggi, se i due stiano ancora insieme e la risposta è sì.

Emy Buono e Denis Dosio stanno ancora insieme: la proposta piccante a Pomeriggio 5

Ospiti a Pomeriggio 5, nella puntata del 5 maggio, Emy Buono e Denis Dosio hanno confermato di essere una coppia e di star facendo già tanti progetti insieme. In particolare, si è parlato del loro lavoro: lei fa la cubista, lui produce contenuti per i social, soprattutto su OnlyFans. “Sono felice del suo lavoro, ovviamente l’importante è non toccare.”, ha commentato Emy, con riferimento alle foto proposte da Denis sulla piattaforma in questione che sono spesso di nudo. Appoggiandosi a questo discorso, è Denis a concludere, dicendo di aver fatto una proposta particolare ad Emy che lei non ha ancora accettato: “Le ho chiesto di fare dei contenuti OnlyFans insieme!” La Buono, al momento, appare titubante: accetterà?

