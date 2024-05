Myrta Merlino sostituita da Giuseppe Brindisi a Pomeriggio 5?/ L’indiscrezione: “Saluta in anticipo…”

Poco meno di un anno fa Myrto Merlino ha ereditato da Barbara D’Urso la conduzione di Pomeriggio 5; uno ‘sliding doors’ che doveva portare una ventata di novità nel salotto di approfondimento quotidiano ma che, stando alle impressioni generali, non sembra essersi del tutto realizzato in maniera proficua. Il tema evidente riguarda gli ascolti, mai vicini a quelli del ‘contraltare’ Alberto Matano alla condizione de La Vita in diretta.

Myrta Merlino sarà ancora la conduttrice di Pomeriggio 5 per la prossima stagione? L’interrogativo non ha ancora una risposta certa, ma nel frattempo – come riporta Gossip e Tv – Dagospia avrebbe lanciato un’indiscrezione sul futuro della conduttrice che potrebbe essere considerato un possibile indizio in riferimento a quello che sarà il destino alla conduzione del programma di informazione e approfondimento.

Myrta Merlino, solo vacanze anticipate o preludio all’addio a Pomeriggio 5?

“Myrta Merlino saluterà in anticipo Pomeriggio 5 il prossimo 30 maggio, per due settimane la trasmissione continuerà con Giuseppe Brindisi…”. Questo quanto si legge sul portale di Roberto D’Agostino; la conduttrice lascerà dunque il programma ancor prima del finale di stagione ma non sono state rivelate le reali motivazioni alla base di tale scelta.

Pomeriggio 5 proseguirà il suo cammino stagionale fino a metà giugno e dunque, al posto di Myrta Merlino, ci sarà Giuseppe Brindisi; il giornalista ha già avuto modo di di mettersi in evidenza come conduttore ‘ad interim’ in alcune occasioni dove la collega è risultata assente per questioni professionali. I buoni risultati avrebbero dunque convinto ad affidare a lui il ruolo di padrone di casa per l’assenza anticipata di Myrta Merlino. Probabilmente solo nelle prossime settimane capiremo se queste vacanze in anticipo rappresentino davvero il preludio all’addio della conduttrice dopo solo un anno al timone di Pomeriggio 5.

