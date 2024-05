Cesara Buonamici raddoppia: conduzione Pomeriggio 5 e opinionista Grande Fratello?/ Spodesta Myrta Merlino

Grande Fratello: Cesara Bonamici confermata opinionista? Indiscrezione

Novità importanti e soddisfazioni personali per Cesara Buonamici che oltre ad essere un volto simbolo del Tg5 da settembre per ben sei mesi è entrata nelle Case degli italiani con il suo volto più popolare e di puro intrattenimento al fianco di Alfonso Signorini. Ebbene adesso, stando alle indiscrezioni lanciate da TvBlog sembra proprio che Cesara Bonamici sarà confermata come opinionista anche nella prossima stagione del Grande Fratello. Su Blogo, infatti, si legge: “Ottima opinionista al Grande fratello, incarico su cui pare quasi certa la sua conferma.”

SOTTO A CHI TOCCA/ L'Isola dei famosi, un minestrone che comincia male dopo l'era Blasi

Cesara Buonamici da parte sua di recente, pur senza sbilanciarsi troppo, ha ammesso di essersi divertita in questo suo insolito ruolo e di essere pronta a rifarlo: “Non spetta a me decidere. Io mi sono trovata bene…” E non è tutto perché il noto sito ha anticipato, parafrasando il programma di Mike Bongiorno Lascia e Raddoppia che per lei si potrebbero aprire le porte del pomeriggio di Canale 5: Cesara Buonamici condurrà Pomeriggio Cinque al posto di Myrta Merlino? Sembrerebbe proprio di si.

Cesara Buonamici e la morte del papà: "Avevo 20 anni"/ "Penso alle volte che non ho detto 'Ti voglio bene'…"

Pomeriggio 5, Myrta Merlino spodestata da Cesara Buonamici? Rumor insistenti

Non è un mistero per nessuno che a causa degli ascolti ben al di sotto della aspettative la conduzione di Myrta Merlino di Pomeriggio Cinque vacilla. Ed è già partito il toto-nomi. E sempre il sito di TvBlog sottolinea che in lizza per prendere il suo posto c’è Cesara Buonamici. Blogo, infatti, riporta: “Ci potrebbe essere anche la conduzione di Pomeriggio Cinque. Il programma fra informazione ed intrattenimento del pomeriggio di Canale 5 pare che nella prossima stagione debba cambiare -ancora- la sua padrona di casa.” E poi ancora aggiunge: “Pare però che nelle ultime ore le richieste da parte di Mediaset si siano fatte più insistenti e anche di maggior peso…”

Cesara Buonamici al posto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5?/ "Svolta dopo i dati di ascolto": l'indiscrezione

Cesara Buonamici condurrà Pomeriggio Cinque al posto di Myrta Merlino? Per il momento si tratta solo di indiscrezioni ma il suo nome sembra essere molto caldeggiato. Myrta Merlino rimassrà con le mani in mano? In realtà anche per lei ci sarebbero dei nuovi progetti in vista: “Si mormora che Myrta Merlino abbia chiesto per la prossima stagione tv una prima serata su Rete 4, posto quello per altro che era la sua destinazione originale, prima di essere dirottata poi improvvisamente dall’editore a Pomeriggio Cinque.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA