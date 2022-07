Denis Dosio, sospeso il profilo Instagram/ C’entra OnlyFans? “Credo che…”

Denis Dosio, sospeso il suo account Instagram: il possibile motivo

Disavventura social per Denis Dosio, che negli ultimi anni si è preso la scena come concorrente del Grande Fratello Vip e come influencer e cantante. La pagina The Pipol Gossip rivela infatti come al ragazzo sia stato sospeso il proprio profilo Instagram, decisione che è stata commentata anche da lui stesso con scetticismo: “Onestamente non lo so. Instagram non mi ha ancora dato motivazioni valide su questa sospensione. Forse i miei contenuti non sono alla portata di tutti? Non saprei“.

Una delle ipotesi avanzate dalla pagina è quella dell’utilizzo, sempre più frequente, di annunci spinti per pubblicizzare il suo canale OnlyFans. La piattaforma web è ormai piuttosto utilizzata dai Vip di casa nostra, che vi creano originali contenuti per trarne lauti guadagni. A riguardo, Dosio spiega: “Può essere. Credo che le segnalazioni siano arrivate soprattutto da tutti gli haters rosiconi che non tollerano il fatto che io crei dei contenuti per Onlyfans. Io però sono convinto di non dare fastidio a nessuno, e soprattutto non obbligo di certo le persone a seguirmi!“.

In attesa di risolvere il problema legato alla sospensione del suo account Instagram, Denis Dosio rivela a The Pipol Gossip un progetto in cantiere, che si concretizzerà a breve: “A settembre partirò con gli Onlyfans Creator provenienti da tutto il mondo e ci ritroveremo tutti insieme nella stessa villa. Una Réunion pazzesca! Creeremo delle sinergie internazionali che ci aiuteranno a sviluppare nuove idee super creative. Ovviamente il divertimento sarà al primo posto!“.

Una nuova avventura per lui, dopo gli ultimi mesi che l’hanno visto prendere parte a La Pupa e il Secchione Show di Barbara D’Urso su Italia 1. Esperienza televisiva nel corso della quale si è messo in mostra anche per il flirt con Emy Buono, proseguito nei mesi successivi. La loro love story, infatti, prosegue a gonfie vele e la coppia è sbarcata su OnlyFans dove condivide video con i fan.

