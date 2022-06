Denise Esposito, fidanzata Gigi D’Alessio/ La notorietà di lui la spaventava, poi..

Denise e Gigi, dalla storia d’amore la nascita del figlio Francesco

Denise Esposito è la fidanzata ventottenne di Gigi D’Alessio. La ragazza napoletana ha raggiunto l’apice della popolarità da quando si è messa con il cantante. Benché stia con un personaggio famoso, non si hanno molte informazioni sul suo conto, eccetto quel che si può apprendere dai suoi canali sociali, dove conta più di quarantamila follower e condivide scatti della sua vita assieme a Gigi. Stando a quanto trapela, i due si sarebbero conosciuti durante un concerto a Capri e, malgrado la ragazza in un primo momento fosse spaventata dall’esposizione mediatica di Gigi D’Alessio, oggi i due sono felicissimi e la loro storia d’amore procede a gonfie vele.

Denise e Gigi, dalla storia d’amore la nascita del figlio Francesco

Gigi D’Alessio e Denise Esposito sono diventati papà e mamma per la prima volta pochi giorni fa, ad inizio dello scorso gennaio. “Francesco, benvenuto alla vita”, aveva scritto teneramente papà Gigi pubblicando su Instagram la foto del cartellino del nuovo arrivato in famiglia. Il piccolo Francesco D’Alessio è il loro primogenito, ma come è risaputo per il cantante partenopeo si tratta del quinto figlio. Infatti, prima di conoscere Denise Esposito, Gigi D’Alessio era sposato con Carmela Barbato, con cui ha messo al mondo Claudio, Ilaria e Luca. Quest’ultimo, in arte LDA, è stato l’unico dei suoi figli ad aver calcato le orme padre nel mondo della musica. Dalla storia con la Tatangelo, invece, è nato Andrea D’Alessio.

