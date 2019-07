Denise Nickerson è morta/ Addio alla Violet del film Willy Wonka

Denise Nickerson, attrice statunitense famosa per aver interpretato il personaggio di Violet Beauregarde nel film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971) con Gene Wilder, è morta ieri ad Aurora all’età di 62 anni. Attraverso un post su Facebook la famiglia ha dato l’annuncio della scomparsa. L’ex attrice era stata colpita da un ictus nel giugno 2018. Dopo la tragedia è entrata in terapia intensiva. Il figlio Josh Nickerson ha spiegato che è stato deciso di staccare il respiratore che la teneva in vita dopo le complicanze di una polmonite. Il figlio ha spiegato il perchè della scelta di staccare il respiratore che teneva in vita Denise Nickerson. “Hanno deciso di staccare tutte le attrezzature, nessuna la stava aiutando, al contrario, la facevano stare peggio”. Alla fine è quindi si è arrivato alla decisione finale. “Abbiamo detto che eravamo d’accordo nel lasciarla andare”.

Addio all’attrice Denise Nickerson

Denise Nickerson, nata a New York il 1 aprile 1957, ha iniziato la carriera da bambina nel 1965. L’inizio della carriera l’ha vista protagonista in un ruolo secondario nella serie televisiva Flipper e successivamente dal 1968 al 1970 nella soap opera Dark Shadows. Dopo essere stata protagonista, a soli 14 anni, in Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, Denise Nickerson è stata protagonista soprattutto in televisione. L’attrice è in seguito apparsa in alcuni episodi di La famiglia Brady e Disneyland. Nel 1978, all’età di 21 anni, ha abbandonato definitivamente le scene svolgendo l’attività di impiegata in uno studio medico. Denise Nickerson è stata sposata con Rich Keller dal 1981 fino alla morte di lui nel 1983. Nel 1995 ha sposato Mark Willard da cui ha divorziato nel 1998. Dalla seconda unione è nato un figlio.

