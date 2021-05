Denise Pipitone, ex pm Angioni su ispezione garage/ “Già fatta, ma non ricordo pozzo”

Maria Angioni, la pm che si occupò per anni dell’inchiesta sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, è intervenuta in merito alle ricerche nella casa dove abitava Anna Corona. «Il garage e lo scantinato di quella palazzina all’epoca furono ispezionati», ha dichiarato all’AdnKronos il magistrato, oggi giudice del lavoro a Sassari. A proposito dell’ispezione nell’abitazione di via Pirandello a Mazara del Vallo, Angioni ha spiegato di non avere un «ricordo di un pozzo» in quel garage della casa in cui viveva appunto la mamma della sorellastra di Denise Pipitone. «Non ricordo niente sul dettaglio di un pozzo», ha aggiunto la giudice. I carabinieri e i vigili del fuoco, però, ieri pomeriggio ha ispezionato senza sosta la casa disabitata, di propria di una famiglia di emigranti di Mazara del Vallo che ora vive in Svizzera. Carte catastali alla mano, hanno verificato se sono stati fatti dei lavori di recente.

Di recente la giudice Angioni aveva dichiarato che all’epoca delle indagini si imbatté in un contesto ambientale molto complesso. Anche per questo recentemente è stata ascoltata dalla Procura di Marsala che ha aperto un’inchiesta su eventuali depistaggi.

DENISE PIPITONE, ANGIONI “TROPPO RISPETTO PER I CORONA”

Ma Maria Angioni ha parlato anche a Chi l’ha visto, che ieri ha trasmesso il suo intervento. «Noi come procura, con la polizia di Mazara del Vallo, abbiamo avuto grossi problemi», ha ribadito. Poi ha raccontato un episodio, senza far nomi, in cui alcune persone sono andate a processo per concorso in sfruttamento della prostituzione e perché in una discoteca c’era stata una sparatoria. «Alcuni elementi del commissariato perché avevamo saputo e accertato che era presente un fratello di Anna Corona e invece non si è scritto nulla della relazione mandata alla procura». A proposito di Claudio Corona ha ricordato un retroscena: «Nell’indagine Denise gli avevano fatto due domande in croce e lui aveva risposto in maniera generica e non risultava che l’avessero incalzato, quindi l’avevo risentito io. Il primo verbale era troppo generico. C’è stato molto rispetto verso la famiglia Corona». Infine, sulle possibilità di ritrovare Denise Pipitone: «Si può trovare, se qualcuno ci dà una mano. Noi abbiamo una serie di indizi un po’ scollegata, basterebbe una parola, una frase, per collegare due indizi e così si collegano tutti».

