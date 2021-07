Denise Pipitone, Gaspare Ghaleb “Non c’entro nulla”/ “Avevo lasciato Jessica Pulizzi”

Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi, è intervenuto ai microfoni di “Quarto Grado”, trasmissione di Rete 4, raccontando la sua versione dei fatti circa il caso legato alla scomparsa della piccola Denise Pipitone da Mazara del Vallo. Il giovane ha esordito dicendo all’inviata del programma che a livello mediatico “mi stanno facendo passare per un mostro, adesso sono stato io. Mi ha telefonato mia sorella piangendo dopo avere sentito in tv che mi dovevano arrestare. Mi arrivano messaggi su Instagram, da ogni parte. Mi dicono: ‘Fai schifo’, ‘sei un rapitore'”.

Insomma, una vera e propria gogna a cui il ragazzo, orfano di padre e con una lunga serie di lutti alle spalle, non riesce a sottrarsi e che gli ha anche fatto perdere il lavoro. Ghaleb ha affermato chiaramente che morirebbe e non avrebbe più forze se un giorno scomparisse suo nipote: “Mi sentirei una persona vuota, spenta, senz’anima, senza niente, senza completamente niente. Non c’entro completamente nulla con questa vicenda. Ho aiutato la polizia, mi sono prestato a fare delle domande dirette a Jessica in commissariato, dopo che mi avevano pure picchiato lì. È inutile che la Angioni dica che non è vero”.

GASPARE GHALEB: “AVEVO LASCIATO JESSICA PULIZZI”

A “Quarto Grado” Gaspare Ghaleb, condannato in primo grado (reato poi prescritto) per false dichiarazioni al pubblico ministero a causa di alcune affermazioni discordanti rispetto a quanto rilevato da chi all’epoca indagava, aveva lasciato Jessica Pulizzi: “Lei mi chiamava perché aveva la fissa per me e la cosa più brutta è quando ti senti condannato per avere detto la verità. Ho detto solo ed esclusivamente la verità, non sono stato creduto”.

La mattina della sparizione di Denise Pipitone Gaspare Ghaleb sostiene tutt’oggi che si trovava “tranquillamente a casa. Ero andato a pescare, me lo ricordo come fosse ieri. Al telefono a Jessica ha risposto mia zia o mia cugina, una delle due, non mi ricordo. Ma me l’hanno detto dopo”. Se così fosse, cadrebbero di fatto le accuse contro di lui, ma Jessica Pulizzi non ha mai voluto fornire questa versione dei fatti e Ghaleb sospetta di conoscere il motivo: “C’è un rifiuto netto da parte sua, che me l’ha voluta fare pagare in questo modo, perché io non la consideravo completamente”.

