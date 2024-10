Piera Maggio torna a Verissimo: “Nuova pista da seguire su Denise Pipitone”

Torna nel salotto di Silvia Toffanin Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone è intervenuta a Verissimo dove è tornata a parlare del caso di cronaca che da vent’anni assume sempre di più i connotati di un’enigma difficile da decifrare. Piera Maggio è una madre che non ne vuole sapere di smettere di lottare e continua a cercare la verità sulla figlia, scomparsa in circostanze mai del tutto chiarite a Mazara del Vallo in Sicilia, e nel corso del suo intervento a Verissimo ha parlato della presenza di una nuova strada: “Sembra esserci una nuova pista, ieri Denise avrebbe compiuto 24 anni” ha ricordato la donna nel talk show di Mediaset.

Piera Maggio ha poi ricordato i suoi trascorsi al fianco della figlia Denise Pipitone: “Le ho fatto da madre e padre, i miei figli me li sono vissuti da sola sempre, mio ex marito era sempre via per lavoro, se n’è andato quando Denise aveva già compiuto 7 anni, veramente ho fatto da mamma e papà” ha ammesso la donna a Verissimo su Canale Cinque.

Piera Maggio a Verissimo: l’emozionante ricordo di Denise Pipitone

Nel corso del suo intervento a Verissimo, Piera Maggio si è espressa con commozione riguardo alla figlia Denise Pipitone, per la quale cerca ancora una verità a distanza di vent’anni dalla scomparsa. Nel salotti di Canale 5 Piera Maggio ha portato un peluche appartenente a Denise Pipitone proprio nel programma:

“Ce l’hanno solo quei pochi bambini che lo hanno acquistato all’epoca, spero che possa vederlo, sappiamo che quel giorno è nata Denise anche se non c’è un compleanno quando manca il festeggiato” le parole della madre della ragazza a Verissimo che non ha fatto niente per nascondere quella ferita rimasta nel suo cuore anche vent’anni dopo il triste avvenimento di Mazara del Vallo. Riguardo alla possibilità di riabbracciare la figlia, Piera Maggio ha spiegato: “Le segnalazioni sono frequentissime ma devono essere verificate singolarmente”.

