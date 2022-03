Denise Pipitone, Milo Infante “giudici indagano chi l’ha cercata”/ “Non ci fermeremo”

Nei giorni in cui il giallo di Denise Pipitone, a 17 anni dalla sua scomparsa, diventa una serie tv, Milo Infante, conduttore di Rai2, riaccende i riflettori e risponde indirettamente anche alla preoccupazione di Piera Maggio, mamma della piccola di Mazara Del Vallo. Proprio nella giornata di ieri la donna era intervenuta su Facebook dove aveva espresso i suoi nuovi timori. “La mia forte sensazione è che ci sia la volontà di far cadere nuovamente tutto nell’oblio”, aveva commentato. Nel dettaglio, secondo la signora Maggio “Coloro che cercano la verità su Denise, pare che in qualche modo vengano ostacolati. Sembra una sorta di terra bruciata intorno a noi. Spero che nessuno si lasci intimorire e continui più forte di prima ad andare avanti pensando a Denise”.

Milo Infante nelle passate ore ha deciso di rispondere attraverso i suoi social ai tanti utenti che chiedevano a che punto siano arrivate le indagini sul sequestro della piccola Denise Pipitone: “Temo ferme all’archiviazione disposta dal gip di Marsala su richiesta della Procura”, ha replicato.

Milo Infante, tra i giornalisti che si è occupato sempre in prima linea del giallo di Denise Pipitone tanto da instaurare un rapporto di amicizia con la famiglia della bambina misteriosamente scomparsa, sempre attraverso i suoi profili social ha proseguito: “Per contro invece posso dirvi che i giudici indagano chi Denise l’ha cercata con tutte le forze. Giornalisti, ex pm, e non solo…”. Una frase che sembra esattamente confermare i timori di Piera Maggio.

Nonostante qualcuno stia tentando di ostacolare il lavoro di ricerca della verità, però, Infante ha tuonato: “Se qualcuno pensa che sia sufficiente per fermarci sbaglia. Continueremo a cercare Denise”. Entro la fine di questa settimana, inoltre, dovrebbero giungere nuove risposte anche sulla Commissione di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone al fine di fare chiarezza sul caso dopo oltre 17 anni. Il conduttore di Ore 14 ha ribadito quanto già sostenuto con forza dalla mamma della bambina di Mazara Del Vallo: “Denise va cercata, non archiviata”.





