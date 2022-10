Denise Pipitone, si riapre la pista Rom?/ Nuove intercettazioni riportano a Sondrio

La scomparsa di Denise Pipitone torna al centro delle vicende di cronaca delle ultime ore, ed in particolare, si è riattualizzata la pista Rom. Ad accendere i fari sulla bimba scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004, è stato il programma di Rai Due, Ore 14, puntata di ieri, durante la quale è stata sottolineata l’esistenza di “nuove” intercettazioni riguardanti proprio la pista Roma già battuta qualche anno fa. Secondo quanto emerso vi sarebbero alcune telefonate e una voce che potrebbero spingere verso il ritrovo della povera Denise Pipitone, che i genitori attendono da più di 18 anni. La pista Rom era stata una delle principali battute, soprattutto a seguito del famoso video girato dalla guardia giurata, Felice Grieco, in quel della stazione di Milano.

La guardia, in quell’occasione, ripresa una bambina che parlava in italiano e che veniva chiamata da una donna presunta rom con il nome di Danas. In seguito, il 12 aprile del 2005, i carabinieri di Sondrio ricevettero una segnalazione da parte di una donna egiziana che aveva riconosciuto Denise Pipitone in alcune foto mostratele da una cittadina del Kosovo che l’aiutava nelle faccende di casa. I carabinieri all’epoca batterono la pista, facendo irruzione presso la casa della kosovara dove si sarebbe dovuta trovare Denise Pipitone, ma dopo aver identificato tutti i presenti la bimba scomparsa da Mazara del Vallo non venne ritrovata.

DENISE PIPITONE E LA PISTA ROM: LA RISPOSTA UFFICIALE

Ore 14:00 ha appunto svelato l’esistenza di nuove intercettazioni che però non sembrano essere state prese in considerazione: “Allo stato attuale – si legge in un documento – si sconoscono le risultanze emerse dalle intercettazioni in corso, ritenuto che non è stato ancora possibile all’individuazione di interprete conoscente la lingua da questi parlata”. Ore 14 ha chiesto che tali documenti vengano analizzati dagli inquirenti per provare a fare chiarezza.

Infine il programma di Rai Uno ha sottolineato come vi sia il forte sospetto, riporta l’edizione online de Il Giornale, che “siano stati creati dossier ad hoc, sottoposti ai magistrati dell’epoca e poi fatti sparire dai documenti ufficiali”, riguardanti Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone: “Escludo categoricamente che ci siano mai stati rapporti di polizia che delineavano un profilo opaco di Piera Maggio”, le parole dello storico avvocato della donna, Frazzitta. La mamma di Denise Pipitone ha chiosato: “Si rimane basiti a sentire queste dichiarazioni. Dovete immaginare cosa ho subito”.

