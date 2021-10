Denise Pipitone, spuntano 2 nuovi uomini/ “Luigi” e “il vecchio”: chi sono?

Denise Pipitone, la bambina scomparsa il 1° settembre 2004 da Mazara del Vallo, compie oggi 21 anni. I suoi genitori, Piera Maggio e Piero Pulizzi, la cercano da diciassette primavere e hanno sottolineato a più riprese come ancora oggi ci sia la necessità più assoluta di arrivare alla verità: dov’è stata portata Denise? Chi l’ha sottratta all’affetto dei suoi cari? A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, Intanto, in un’intercettazione telefonica di una conversazione tra Anna Corona e sua madre il 25 maggio 2021, viene tirata in ballo una nuova figura: “un vecchio”, un uomo senza nome, finora mai emerso nell’attività di indagine. “Innominabile lui deve essere, lo devono lasciare in pace”, sottolinea Corona. “Il vecchio che ti ha detto?”, replica la madre. “Basta, lui non esiste e non deve esistere”, chiosa Anna Corona.

Denise Pipitone foto: come sarebbe oggi/ Piera Maggio diffonde nuova Age Progression

Non solo: c’è anche un certo “Luigi”, di cui non si era fatta menzione prima d’ora. L’avvocato Frazzitta, che ha presentato opposizione all’archiviazione, chiede di indagare su queste due figure. Luigi, in particolare, avrebbe trascorso la sua vita in Lombardia, ma ora non sarebbe più in vita. Tra il 2002 e il 2004 tra lei e lui ci sarebbero stati oltre 3.200 contatti, compreso uno il giorno della sparizione della bambina dalla casa della nonna.

Denise Pipitone, genitori si oppongono ad archiviazione Procura/ Deciderà il Gip

DENISE PIPITONE, GASPARE GHALEB SENTITO DAI PM: “MA IO NON C’ENTRO NIENTE”

Intanto, Gaspare Ghaleb, in questo secondo filone d’inchiesta, è stato nuovamente ascoltato dai pubblici ministeri e, in merito a una nuova intercettazione di Anna Corona in cui viene fatta menzione del suo nome, ha replicato di non comprendere come mai lui sia stato tirato in ballo e di non avere assolutamente nulla da dichiarare, in quanto lui non si ritiene coinvolto nel giallo di Mazara del Vallo che perdura ormai da diciassette anni.

Maria Grazia Sarrocco, inviata di “Storie Italiane”, ha ricordato che Jessica Pulizzi, figlia di Anna Corona, è stata completamente assolta e, secondo quanto rilevato dalla magistratura, la signora Corona non avrebbe avuto alcun ruolo nel rapimento della piccola Denise Pipitone.

Denise Pipitone, procedimento disciplinare per Frazzitta/ Piera Maggio "quale reato?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA