Denise Pipitone, verso nuova pista?/ “Ispezioni in hotel dove lavorava Anna Corona”

Nonostante la diffida esplicita da parte di Piera Maggio, la trasmissione Quarto Grado questa sera tornerà sul caso di Denise Pipitone. La madre della piccola scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo aveva imposto alla trasmissione di Rete 4 il divieto di continuare a parlare del caso al fine di “fermare lo scempio” che a suo dire si era perpetrato nelle scorse puntate. Nel corso dell’appuntamento odierno non mancherà di essere trattata l’ultima notizia legata all’iscrizione nel registro degli indagati di Maria Angioni, l’ex pm che si occupò della sparizione della bambina, per false dichiarazioni.

Il giallo legato alla scomparsa di Denise Pipitone ha appassionato l’Italia intera e dopo la falsa pista russa ha acquisito nuovamente un grande interesse al punto da portare a nuove indagini da parte della procura di Marsala. Ma quali sono gli aggiornamenti rispetto al caso? Piera Maggio ha più volte ribadito l’intenzione di proseguire le ricerche della figlia da viva. A svelare nuovi retroscena sulle indagini da parte della Procura di Marsala è stata la criminologa Anna Vagli, intervenuta a Fanpage.it. La stessa ha ribadito come ufficialmente la procura non abbia confermato la presunta iscrizione nel registro degli indagati di Anna Corona e Beppe Della Chiave. Tuttavia, qualcosa si sarebbe mosso proprio negli ultimi giorni.

DENISE PIPITONE, VERSO NUOVA PISTA? PARLA LA CRIMINOLOGA VAGLI

In merito alle indagini sulla sparizione di Denise Pipitone, “pare che negli ultimi giorni gli inquirenti si siano concentrati sull’Hotel Ruggero II, dove all’epoca dei fatti lavorava Anna Corona”. A riferirlo è la criminologa Vagli secondo la quale proprio nella struttura si sarebbero concentrate alcune ispezioni sulle vie di uscita della stessa. “Dopo così tanti anni si cerca infatti di capire se Jessica, Alice e Anna Corona, si trovassero effettivamente lì nelle ore in cui Denise veniva rapita”, ha spiegato. Al momento però l’unica certezza è che nessuno dei presenti avrebbe visto arrivare le figlie della Corona ad eccezione di Francesca Adamo, amica di Anna e addetta alla lavanderia, nonché la donna che avrebbe falsificato la data sul registro delle presenze. La presenza delle due ragazze non sarebbe confermata neppure dalle telecamere all’esterno dell’hotel: “L’ispezione disposta potrebbe verosimilmente dare dei riferimenti utili per aprire una nuova pista”, ha aggiunto la criminologa. A suo dire, tuttavia, la pista rom è una delle più accreditabili. “La bambina ripresa da Felice Grieco potrebbe essere stata davvero Denise. E ci sono molti elementi a conforto di questa affermazione”, ha commentato.

