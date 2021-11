Dennis Fantina è Andrea Bocelli, Tale e Quale Show/ Riuscirà a estendere la sua voce?

Finale di Tale e quale show 2021 difficile per Dennis Fantina nei panni di Andrea Bocelli

Dennis Fantina è chiamato a uno sforzo importante a Tale e Quale Show 2021 dove dovrà imitare Andrea Bocelli oggi 5 novembre 2021. Un compito, forse molto arduo, ma che grazie alle sue doti straordinarie riuscirà a portare a termine egregiamente. Nonostante il timore del paragone, ci si auspica che Dennis Fantina non deluderà i suoi tanti fan nemmeno nella nuova puntata, tutt’altro, ancora una volta sarà perfettamente in grado di stupire positivamente. Quello che si teme quando si affronta un tenore come Bocelli è l’estensione della voce. Dovrà essere intelligente l’ex stella di Amici di Maria De Filippi a non cadere nella tentazione di dover strafare per forza e che sarà importante anche rispettare le caratteristiche della sua voce in questa prova.

Dennis Fantina, com’è andata nell’ultima puntata di Tale e quale show 2021?

Dennis Fantina è un grande animale da palcoscenico, le sue straordinarie doti canore gli hanno permesso di ottenere sempre e solo ottimi risultati. L’imitazione di una leggenda del rock mondiale come Elvis Presley a Tale e quale show 2021 è stata impeccabile da tutti i punti di vista. Pantaloni e giubbotto di pelle nera e tanta grinta anche nei movimenti, l’interpretazione di Jailhouse rock è stata magistrale, degna dei migliori performer. Uno show a tutti gli effetti che ancora una volta non ha deluso il pubblico e i giurati.

Cristiano Malgioglio è il primo ad esprimere il suo giudizio e nonostante affermi di essere al corrente che il grande artista non amava la canzone proposta da Dennis Fantina, è consapevole della grande professionalità del cantante, dichiarando che è stata la prima volta in cui gli è piaciuto davvero. Loretta Goggi con il suo classico modo di fare ha parole di lode nei confronti di Dennis Fantina di cui apprezza le doti non solo canore ma anche di ballerino, infatti, anche se con qualche chilo di troppo il cantante non ha nessuna difficoltà a muoversi sul palco. Giorgio Panariello è sempre contento delle esibizioni di Dennis Fantina, non riesce a riscontrare nessun difetto e lo elogia in ogni occasione. Il punteggio dei giudici permette a Dennis Fantina di mantenere la quinta posizione nella classifica generale.

Dennis fantina è molto amato dal pubblico di Tale e quale show 2021 delle piattaforme social, anzi, molti lo ritengono sottovalutato. Tutti i commenti sono a favore del cantante, non c’è nessuno che lo critichi o non lo giudichi all’altezza. Un artista a tutto tondo capace di cantare, muoversi, dotato di una buona dialettica, capace di intrattenere, un cantante che per moti non ha mai avuto il successo che si merita. L’ovazione nei confronti di Dennis Fantina è unanime e l’interpretazione di Elvis Presley è stata una delle migliori a detta degli utenti di Facebook.



