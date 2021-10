Dennis Fantina è Elvis Presley, Tale e Quale Show 2021/ Non solo voce, ma anche mosse

Che imitazione farà Dennis Fantina oggi a Tale e quale show 2021?

Dennis Fantina si ritroverà a dover interpretare Elvis Presley nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2021 in onda su Rai 1 nella prima serata di oggi, 29 ottobre 2021. Presley è famoso per le sue esibizioni scatenate e caratteristiche, talvolta accompagnate da una chitarra. Diversi i brani che Dennis potrebbe interpretare, ma, oltre a dover riprodurre fedelmente il timbro vocale di Elvis, dovrà impegnarsi molto per riuscire a scatenarsi sul palco proprio come lui. Salti, gesti con le mani… sono molti gli elementi che caratterizzano le vecchie esibizioni di Elvis, perciò è giunto il momento di impegnarsi seriamente anche alle lezioni di danza! Speriamo inoltre che il team di make up artist e costumisti riesca a rendere Dennis tale e quale ad Elvis, ciuffo compreso! Non basterà però trovare una somiglianza fisica perché sarà fondamentale anche replicare le mosse del re del rock. Questo però Dennis ha già dimostrato ampiamente di saperlo fare con altri personaggi molto complicati da interpretare.

TALE E QUALE SHOW 2021, 7a PUNTATA/ Diretta e classifica semifinale: Alotta prima?

Dennis Fantina, così nei panni di Riccardo Cocciante nell’ultima puntata di Tale e quale show

Questa volta Dennis Fantina ha dovuto interpretare Riccardo Cocciante che, al termine della serata, è risultata una delle migliori esibizioni dell’ultima puntata di Tale e quale show 2021: infatti è stato davvero bravissimo e coerente. Nonostante Dennis sia un ottimo cantante, si è ugualmente impegnato al massimo durante le lezioni di canto per poter modificare la sua voce e assomigliare quanto più possibile a Cocciante. Il brano interpretato da Fantina è Se stiamo insieme, canzone con la quale Cocciante ha partecipato e vinto al Festival di Sanremo nel 1991. Brano sicuramente molto profondo e difficile da imitare alla perfezione, Dennis però è riuscito davvero a portare sul palco di Tale e Quale Show un’imitazione davvero emozionante. I complimenti vanno però fatti anche al team di make up artist che sono riusciti a rendere Dennis Fantina identico a Cocciante. Fantina è riuscito ad essere espressivo grazie anche all’imitazione perfetta dei gesti che Riccardo Cocciante era solito fare durante le sue esibizioni al pianoforte.

Alessandra, amica morta di Stefania Orlando/ "Un amore, mancava solo il ses*o"

Anche i social sono impazziti in seguito all’emozionante esibizione di Dennis Fantina a Tale e quale show, infatti il cantante ha ricevuto davvero tanti complimenti e commenti positivissimi. Alcuni hanno anche sottolineato che risulta molto strano il fatto che Fantina non riesca mai a vincere, nonostante al termine delle puntate sia uno degli imitatori più bravi. Standing ovation anche per Dennis: proprio per sottolineare il risultato positivo dell’esibizione. La prima a commentare l’imitazione di Dennis è Platinette, che lo reputa straordinario e sottolinea il fatto che Dennis sia riuscito ad imitare molto bene il timbro di Cocciante. Anche Giorgio Panariello si complimenta, ribadendo che tutte le esibizioni di Dennis siano sempre molto belle. Dennis riceve complimenti anche da parte di Loretta Goggi, che si esprime in modo positivo anche sull’entrata in scena, definendola molto ben fatta e somigliante a quella originale di Cocciante. Stranamente anche Malgioglio si complimenta con Fantina, nonostante non sia riuscito a percepire la stessa voce roca che ha Riccardo Cocciante. A fine serata, sommando tutti i voti ricevuti dalla giuria, dai concorrenti e dai social, in classifica Dennis Fantina si posiziona al secondo posto in ex aequo con Ciro Priello. Entrambi, infatti, hanno ricevuto 58 punti.

LEGGI ANCHE:

TALE E QUALE SHOW 2021, CLASSIFICA E PAGELLE 6A PUNTATA/ Malgioglio punge Parietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA