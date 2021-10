Dennis Fantina è Fausto Leali/ Una voce non facile da imitare a Tale e quale show…

Dennis Fantina, avrà una voce molto particolare da imitare a Tale e quale show…

Dennis Fantina dovrà interpretare Fausto Leali durante la puntata di Tale e Quale Show di stasera, 8 ottobre 2021. La settimana per lui è stata davvero molto impegnativa perché non è facile imitare la sua voce, ha dovuto lavorare molto per conservare il suo quarto posto in classifica. A questo punto da Dennis ci si aspetta una performance da lode. Sa cantare, è intonato, riesce a prendere anche le note alte, quindi non dovrebbe essere difficile per lui interpretare Leali, chissà se riuscirà a vincere di nuovo e avvicinarsi al podio nella classifica generale?

Vincitore della primissima edizione di Amici di Maria De Filippi aveva iniziato la sua carriera con alcuni album di successo, poi però è improvvisamente sparito.

Dennis Fantina, come se l’è cavata con Michele Zarrillo a Tale e quale show?

La scorsa settimana Dennis Fantina ha interpretato Michele Zarrillo, cantando – Una rosa blu -. Durante le prove ha ricevuto una video chiamata da Zarrillo che gli ha augurato in bocca al lupo. Dietro il suggerimento della sua coach, Fantina ha chiesto qualche consiglio al cantante per interpretare al meglio la sua canzone. Michele Zarrillo gli ha detto di fare attenzione alla prima parte, dove la nota è lunga e bisogna prendere più fiato, quello è il punto che richiede maggiore difficoltà. L’esibizione ha ottenuto una standing ovation da parte del pubblico. La permormance è stata impeccabile, senza nessun errore, il trucco è stato perfetto. Fantina ha imitato alla perfezione Zarrillo, lo stesso vale per la gestualità e l’interpretazione.

Mario Giordano ha definito la performance eccezionale da lasciarlo senza parole: 15 voti. Giorgio Panariello si è complimentato con l’artista e ha fatto notare che nell’interpretazione ha preso tutte le sfumature della voce di Zarrillo: 15 voti. Per Loretta Goggi la voce, l’atteggiamento, il trucco le hanno ricordato molto Michele Zarrillo che conosce personalmente. Si è complimentata con Fantina con il suo – chapeau -: 15punti. Cristiano Malgioglio all’inizio era titubante, perché conosce bene Zarrillo, gli piace molto come canta e ha una voce originale, Fantina è riuscito a imitarlo alla perfezione. La rosa blu che voleva tenere per sé alla fine l’ha donata al cantante come regalo per la sua bravura: 14 voti. Dennis Fantina ha ottenuto 64 punti e ha vinto la puntata. I suoi 5 punti li ha regalati a Simone Montedoro che ha interpretato Adriano Celentano. Dopo tre puntate Dennis Fantina è al quarto posto con 158 punti.

Dennis Fantina nel cuore del pubblico…

Il pubblico ha molto apprezzato la performance di Dennis Fantina, c’è chi lo reputa un vero talento, e non sa spiegarsi come mai non venga valorizzato. Qualcuno avrebbe voluto vedere sul podio Stefania Orlando, mentre in molti, nonostante riconoscano la bravura del cantante, avrebbero preferito che a vincere fosse stato Pierpaolo Petrelli. Le fan di Michele Zarrillo hanno apprezzato molto la performance di Fantina, da confonderlo con l’originale. Nel complesso l’esibizione è molto piaciuta.



