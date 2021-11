Dennis Fantina, Tale e Quale Show 2021 Il Torneo/ In cerca di riscatto dopo il podio mancato

Dennis Fantina torna a Tale e Quale Show 2021 Il Torneo, pronto per qualsiasi prova

Dennis Fantina è uno di quelli che riesce ad attirare su di sé il bene della gente e lo farà ancora anche a Tale e Quale Show 2021 Il Torneo. Il primo storico vincitore di Amici di Maria De Filippi, quando si chiamava ancora Saranno Famosi, è arrivato “solamente” sesto nell’edizione classica del programma di Rai 1, ma nonostante questo ha dimostrato di avere la forza per conquistare il pubblico. Sui social network è stato tra i più amati col pubblico che gli ha fatto arrivare tutto il suo affetto. Lui si è dimostrato pronto a mettersi in gioco e ciò che ha stupito tutti è stata la sua umiltà. Dennis infatti è un ragazzo semplice che nonostante sia passato dal successo all’anonimato e ora si stia riconquistando un posto nel mondo dello spettacolo non ha mai avanzato pretese o chiesto che qualcuno gli concedesse un bonus. La sua voce può permettergli di imitare qualsiasi artista, vedremo come si comporterà durante la puntata di stasera che apre Il Torneo.

Dennis Fantina, tutte le sue prove a Tale e Quale Show

Dennis Fantina durante la sua partecipazione a Tale e Quale Show 2021 ha vestito i panni degli ACDC riuscendo a sorprendere pubblico e giuria, passando poi abilmente a interpretare le vesti del grande Riccardo Cocciante con altrettanti commenti positivi ottenuti. Nell’ultima puntata ha avuto l’arduo compito di mettere in scena le sembianze di un mito della musica, ovvero Andrea Bocelli. Chiaramente, a differenza di altre esibizioni che l’hanno visto primeggiare, in questa occasione la sfida era evidentemente più difficile. Oltre alla rappresentazione mimica, cercare di avvicinarsi all’incredibile voce dell’artista mondiale della lirica è una vera e propria impresa. In effetti l’esibizione di Fantina non è stata per nulla convincente, almeno per quanto riguarda il giudizio dei giurati, i quali hanno infatti commentato in maniera piuttosto negativa l’esibizione.

A Tale e Quale Show 2021 Dennis Fantina fiori dal podio, oggi il riscatto?

I giudizi su Dennis Fantina nell’ultima puntata sono stati confermati anche dal punteggio assegnato alla rappresentazione dell’artista, ovvero soli 31 punti. Nonostante un punteggio così basso la classifica generale è stata comunque confortante, visto che il cantante è riuscito comunque a posizionarsi in sesta posizione ottenendo di diritto l’accesso al torneo che andrà in scena da stasera. Nonostante l’ultima uscita poco convincente, il giudizio sui social e del pubblico da casa è sommariamente positivo, molto probabilmente sarà fra i protagonisti della competizione in programma vista la sua eccellente abilità vocale e la grande capacità interpretativa ed imitativa dimostrata nel corso dell’attuale stagione.

