Dennis – La minaccia di Natale/ Su Italia 1 il film con Louise Fletcher (26 dicembre)

Dennis – La minaccia di Natale andrà in onda oggi, giovedì 26 dicembre, su Italia 1 alle 14,35. É una commedia del 2007 che vede come protagonisti Maxwell Perry Cotton, nel ruolo di Dennis Mitchell, e Robert Wagner, nei panni di George Wilson. Il film è ispirato al celebre romanzo di Charles Dickens Canto di Natale ed è il sequel di Dennis la minaccia e di Dennis colpisce ancora. Oltre a Wagner e Perry Cotton recitano nel film anche Louise Fletcher, nel ruolo Martha Wilson, Kim Schraner, è Alice Mitchell, e George Newbern, nei panni di Henry Mitchell.

Dennis – La minaccia di Natale, la trama del film

La trama di Dennis – La minaccia di Natale riprende la storia di Dennis Mitchell, un vivace bambino di 6 anni, che se da una parte è vittima dei bulli della zona, dall’altra non perde tempo a disturbare e creare problemi al suo vicino di casa George Wilson. Quest’ultimo è un vecchio signore burbero e scontroso che odia profondamente tutto e tutti in particolare il Natale. Dennis, con l’aiuto di alcuni suoi amici, decide così di far riscoprire all’anziano il signore l’amore per questa festività, ma i risultati non sono quelli sperati. Ogni azione ha infatti conseguenze imprevedibili che si ripercuotono sul povero signor Wilson arrivando ad un danno di quarantamila dollari. Il signor Wilson preso da un momento di rabbia confessa al bambino che Babbo Natale non esiste e Dennis rimane tristemente colpito da questa notizia. Interviene così l’Angelo del Natale passato, presente e futuro che accompagna il signor Wilson in un percorso di consapevolezza a partire dalla casa della sua infanzia in cui l’anziano signore ricorda come anche lui da bambino fosse una piccola peste come Dennis, al presente in cui l’Angelo gli fa vedere come i genitori del bambino siano veramente dispiaciuti per tutti i danni fatti dal bambino e non sappiano come porre rimedio e di come sua moglie invece sia dispiaciuta per il rifiuto del marito di festeggiare il Natale, al futuro in cui il sig. Wilson scopre un mondo triste e buio con Dennis vecchio e solo che odia il Natale. Così l’anziano protagonista decide di affrontare questa festività con un nuovo spirito di gioia e condivisione eliminando tutti i debiti dovuti dai danni procurati da Dennis e regalando al bambino la bicicletta che tanto desiderava. Mentre il Sig. Wilson festeggia felice con sua moglie, Dennis con la sua nuova bicicletta riesce a battere in una gara un bullo del quartiere riuscendo finalmente a guadagnarsi il loro rispetto.

