Dennis La minaccia/ Su Italia 1 il film tratto dall’omonimo fumetto (25 dicembre)

La programmazione televisiva Italia 1 prevede per il pomeriggio di questo mercoledì 25 dicembre 2019 a partire dalle ore 14:10 la messa in onda del film di genere commedia Dennis La minaccia. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1993 il cui soggetto è tratto dallo storico e conosciuto fumetto nonché cartone animato dedicato alla figura del pestifero Dennis. La regia è stata curata nei minimi dettagli dal Nick Castle mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata la versione cinematografica da John Hughes. Le musiche della colonna sonora sono state ideate composte da Jerry Goldsmith, il montaggio è stato eseguito da Alan Heim e nel cast sono presenti Mason Gamble, Walter Matthau, Joan Plowright, Christopher Lloyd e Robert Stanton.

DENNIS LA MINACCIA, TRAMA FILM

Nella periferia di quella che sembra essere una tranquilla cittadina americana vive un bambino pestifero di nome Dennis. Si tratta di un bambino particolarmente esuberante che trascorre le proprie giornate all’aria aperta combinando una serie di guai che lo rendono particolarmente antipatico a tutti i vari residenti dello stesso quartiere ed in particolar modo ad un suo vicino di nome George. George ha una vera e propria antipatia viscerale nei confronti di quel bambino che non fa altro che rendergli la vita difficile con tantissimi brutti scherzi che peraltro lo mettono in cattiva luce nei confronti della sua amata moglie la quale, dal proprio canto, lo riprende costantemente per il suo essere poco socievole nei confronti dei vicini di casa con particolare riferimento proprio a Dennis.

Per uno strano scherzo del destino il bambino sarà affidato proprio alle cure di George che dovrà prendersene cura in assenza dei suoi familiari. Durante questo periodo accade qualcosa di imponderabile ossia il bambino viene rapito da un vagabondo cinico e spietato che sembra volerne trarne vantaggi magari chiedendo un riscatto ai suoi genitori. George conscio di come la responsabilità fosse sua, cerca di darsi da fare per ritrovare il bambino e riportarlo a casa. Tuttavia non ce ne sarà l’esigenza in quanto il bambino facendo leva sulla propria voglia di creare sempre problematiche e soprattutto sulle estrema vivacità di cui dispone metterà alle corde il vagabondo facendogli credere una serie di bugie e soprattutto arrivando a bloccarlo e legarlo proprio come un salame. Fatto questo il piccolo Dennis ritornerà nel suo quartiere ed in particolar modo porterà con sé il vagabondo opportunamente legato arrivando a casa come una sorta di eroe mentre tutti erano angosciati per il suo destino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA