Denzel Washington interpreterà Annibale per Netflix/ Ira Tunisia: “È un falso storico”

Polemiche in Tunisia per la decisione di Netflix di scegliere Denzel Washington come protagonista del film su Annibale. La scelta di puntare su un attore nero per il ruolo dell’antico generale cartaginese ha scatenato un acceso dibattito nella terra natia del militare. Dopo una controversia simile sulla razza e sulla rappresentanza nel vicino Egitto a seguito di un docudrama di Netflix su Cleopatra, i giornali tunisini, i social media e persino le aule del parlamento hanno visto una discussione sul tono della pelle di Annibale, a testimonianza del valore che ha per il popolo africano.

Mirko Brunetti torna al Grande Fratello 2023/ Confronto con Perla in Casa: lo spoiler di Signorini

Denzel Washington in Annibale, polemiche in Tunisia

Il quotidiano tunisino in lingua francese La Presse ha pubblicato un articolo in cui afferma che il casting ha creato “un errore storico”, mentre sui social media alcuni utenti hanno accusato Netflix di promuovere la cultura woke. Una petizione online firmata da 1.300 persone ha invitato Netflix a “cancellare il suo pseudo-documentario” e ha invitato il Ministero della Cultura ad “agire contro il tentativo di rubare la nostra storia”. Annibale, nato a Cartagine, vicino all’odierna Tunisi, è considerato da molti uno dei più grandi leader militari della storia. Durante la guerra contro i romani nel 218 a.C., guidò le sue truppe attraverso un alto passo nelle Alpi per colpire Roma da nord. 15 anni di lotta, ma non riuscì mai a conquistare Roma e alla fine fu costretto a tornare in Nord Africa. Il colore della pelle di Annibale non è noto. Gli storici dell’antico mondo mediterraneo concordano ampiamente sul fatto che fosse di discendenza fenicia – una regione che comprende i moderni Libano e Siria – sebbene visse in un periodo di grandi imperi e mescolanze. Dopo che Netflix ha annunciato il ruolo di Denzel Washington, la deputata tunisina Yassine Mami ha interrogato in parlamento il ministro della Cultura Hayet Ketat Guermazi sul progetto. “Il Ministero dovrebbe prendere posizione sull’argomento”, ha detto Mami, che è anche presidente della commissione per il turismo, la cultura e i servizi. “Si tratta di difendere l’identità tunisina e di ascoltare le reazioni della società civile”, ha affermato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA