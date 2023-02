Depeche Mode, ospiti a Sanremo 2023/ Amadeus: “Sono un grande fan”

Depeche Mode a Sanremo 2023

I Depeche Mode saranno i super ospiti della finale del Festival di Sanremo 2023, in onda su Rai 1 sabato 11 febbraio. L’annuncio è arrivato nel corso del Tg1 delle 20, di mercoledì 1° febbraio, direttamente dal conduttore e direttore artistico Amadeus: “Sono molto felice di poter fare questo annuncio, perché sono un grande fan di questo gruppo e non avrei mai pensato di conoscerlo personalmente. Ho trasmesso per tanti anni in radio i loro successi e finalmente potrò averli sul palco”. Dave Gahan (voce) e Martin Gore (chitarra e tastiere) presenteranno probabilmente il primo singolo, del nuovo album “Memento Mori”, il quindicesimo album in studio, in uscita il 17 marzo 2023. È il primo album dei Depeche Mode a essere pubblicato dopo la morte del co-fondatore e tastierista Andy Fletcher, scomparso il 26 maggio 2022. L’uscita dell’album sarà seguita dall’omonimo tour mondiale che avrà tre tappe italiane: Roma (12 luglio, stadio Olimpico), Milano (14 luglio, stadio San Siro) e Bologna (16 luglio 2023, stadio Dall’Ara).

Depeche Mode: la morte di Andrew Fletcher

Nel 1980 Vince Clarke, Alan Wilder, Andrew Fletcher e David Gahan, di Basildon (nella contea dell’Essex), danno vita ai Depeche Mode. Nel 1981 entrano nella top ten britannica con “Just can’t get enough”, contenuto nel primo album “Speak & Spell”. Nello stesso anno Vince Clarke decide di lasciare la band, come sostituto entra a far parte del gruppo Alan Wilder, tastierista e cantante, che lascerà il gruppo nel 1995. In seguito i Depeche Mode hanno continuato la loro attività come trio fino alla morte di Fletch, avvenuta nel 2022: “Siamo scioccati e sopraffatti dalla tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e compagno di band Andy “Fletch” Fletcher. Fletch aveva davvero un cuore d’oro e c’era sempre quando avevi bisogno di sostegno, di una conversazione vivace, di una buona risata o di una pinta fredda. I nostri cuori sono con la sua famiglia. Vi chiediamo di tenerlo nei vostri pensieri e di rispettare la privacy in questo momento difficile”, hanno scritto sui social i Depeche Mode annunciando la morte del loro tastierista. Fletcher è morto improvvisamente, a 60 anni, per una dissezione aortica. Nel 2020, i Depeche Mode sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame.

