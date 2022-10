Depressione, cos’è/ Sintomi, origine e cura della malattia di Marco Bellavia

Marco Bellavia: i disturbi di cui soffre

Marco Bellavia si è ritirato dal Grande Fratello Vip 2022, dopo aver apertamente parlato del “dolore mentale” che ha reso difficile le sue prime settimane dentro la Casa di Cinecittà. Nel corso di una conversazione con Antonella Fiordelisi, tra le poche che hanno mostrato un po’ di empatia verso di lui, Marco Bellaria ha parlato del suo malessere: “Si tratta di ansia e paura. Anche la paura di guardarmi dentro e stare in mezzo a tanta gente. Sono sotto stress qui dentro. Ma anche fuori non sono stato bene. Quando andavo in metropolitana soffrivo di attacchi di panico. E allora quando ti trovi in mezzo a tanta gente che pensa… Io poi ho scoperto da poco di essere molto empatico. Accumulo le sensazioni esterne e questo mi ha destabilizzato. Forse ho perso un po’ la bussola”. E ha aggiunto: “Se piango è così, non so bene perché. Quando non sai bene il motivo hai paura di ciò che non sai”. Durante la diretta dell’ultima puntata del GF Vip 2022 l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha chiesto agli altri concorrenti di aiutarlo, anche per dare un messaggio positivo a chi si trova nella sua stessa situazione. Appello che però è caduto nel vuoto e dopo poche ore Bellavia ha abbandonato il reality.

La depressione è una patologia vera e propria e come tale è inserita nel DSM (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) tra i disturbi dell’umore. Esistono diversi tipi di depressione. In particolare, ricordiamo: disturbo depressivo maggiore; disturbo depressivo persistente o distimia. Le diverse tipologie di depressione si distinguono per la durata e origine, ma la caratteristica comune è la presenza di alcuni sintomi emotivi, fisici e cognitivi comuni. I principali sintomi della depressione sono: profonda tristezza; diminuzione di interesse o piacere per le attività, alterazione dell’appetito e del peso, alterazioni del sonno (insonnia o ipersonnia), stanchezza cronica, sentimenti di autosvalutazione, diminuzione della capacità di concentrarsi, pensieri negativi. Nella maggior parte dei casi, infatti, l’origine del disturbo è multifattoriale: predisposizione di tipo genetico e familiarità; fattori psicologici, come eventi ed esperienze stressanti, traumi infantili. È importante sottolineare che dalla depressione si può uscire. La psicoterapia cognitivo-comportamentale si è dimostrata molto efficace per la cura della depressione. Nei casi più gravi è necessario abbinare una terapia farmacologica con farmaci antidepressivi.

