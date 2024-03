Marco Bellavia stronca Mirko e Perla dopo il Grande Fratello 2024/ “Storia falsa, finita da tempo e…”

Grande Fratello 2024, Marco Bellavia su Beatrice Luzzi: “Mi è piaciuta molto“

A distanza di pochi giorni dalla conclusione del Grande Fratello 2024, continua a far discutere la vittoria di Perla Vatiero. La ragazza ha saputo conquistare il pubblico e trionfare contro un’avversaria di tutto rispetto, e da molti data per favorita, come Beatrice Luzzi. Numerosi esponenti dello spettacolo in questi ultimi giorni si sono esposti sul verdetto del televoto, ammettendo che la vittoria l’avrebbe meritata proprio l’attrice. E anche Marco Bellavia, ex concorrente della scorsa edizione, condivide la medesima linea di pensiero.

In un’intervista rilasciata a Lollo Magazine, l’attore ha rinnovato la sua stima verso il programma e, in particolare, verso la Luzzi: “Ho seguito chiaramente un po’ tutta l’edizione. A me è sempre piaciuto, l’ho anche dichiarato ad Alfonso Signorini ai tempi. Mi è sempre piaciuto molto come programma. L’ho seguito bene quest’anno e mi è piaciuta molto naturalmente Beatrice. Ho seguito la finale e sono rimasto abbastanza stupito della vittoria di Perla. Davo per scontato sin dall’inizio che avrebbe vinto questa edizione Beatrice, ma ci sono anche dei motivi, purtroppo – o fortunatamente, dipende dai punti di vista – che hanno dato questa svolta finale alla sentenza della vittoria“.

Marco Bellavia su Mirko e Perla: “Storia falsa, finita da tempo“

Marco Bellavia ritiene che Beatrice Luzzi avrebbe meritato di vincere il Grande Fratello 2024 e, nel percorso dell’attrice nella Casa, rivede un po’ il suo: “Beatrice è sempre stata lucida, perfetta, dal primo giorno all’ultimo. Nei primi mesi di programma mi arrivavano un sacco di messaggi in cui mi dicevano che la stavano bullizzando e che la stavano trattando come era successo a me. E tanti messaggi dove dappertutto facevano riferimento alla mia storia, la paragonavano, ma la grande differenza qual è stata? Che lei è stata perfetta, lucida, molto centrata, sempre presente mentalmente, ed è stata proprio in grado di arrivare fino alla fine dove io, purtroppo, invece al contrario non sono riuscito a fare […]”.

Infine, l’ex gieffino lancia una stoccata a Perla Vatiero e Mirko Brunetti e stronca la loro storia d’amore: “Il rapporto tra Perla e Mirko è stato ciò che ha fatto sembrare agli occhi della gente poco attenta che al GF vincesse una storia d’amore, mentre in realtà non è così. L’ha vinto una storia falsa, finita da tempo, giostrata dagli autori, dalla loro furbizia, dalla TV che ha creato e distrutto inevitabilmente un rapporto tra due persone, ma che però ha appassionato tanta gente e l’ha portata anche a vincere. Diciamo che è stato un lavoro di squadra contro uno singolo, ovvero la singola Bea ha perso contro una squadra formata da Mirko, Perla e dai suoi sostenitori, compresi i ragazzi della Casa che alla lunga hanno avuto ragione, anche se tante volte in malo modo“.

